GAC Motor dévoile des produits de très grande qualité et innovants lors du salon NAIAS 2018

DÉTROIT, 18 janvier 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, constructeur automobile chinois en forte croissance, présente sa gamme complète de produits le jour de l'ouverture du salon NAIAS 2018 (North American International Auto Show, ou salon international nord-américain de l'auto) à Détroit, Michigan. La gamme de prestige comprend la dernière berline GA4 de GAC Motor et un tout nouveau concept-car, l'Enverge.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8255151-gac-motor-naias-2018/

Conçue sur la base G-CPMA (GAC Cross-Platform Modular Architecture, ou architecture modulaire multiplateforme GAC), la GA4 répond au désir et aux attentes des clients en termes d'excellente expérience de conduite. Il est prévu qu'elle devienne la nouvelle tendance phare sur le marché des berlines segment A à l'avenir. La GA4 sera officiellement commercialisée en janvier 2018 à Shanghai, en Chine.

Un autre fait marquant est un premier aperçu du tout nouveau concept-car Enverge de GAC, une nouvelle étude de la société dans le domaine des véhicules SUV électriques. En tant que premier concept de SUV compact à énergie nouvelle de GAC élaboré pour le marché nord-américain, l'Enverge affiche un style novateur et s'appuie sur des progrès technologiques de base dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles (NEV) pour démontrer l'attrait créatif des NEV.

En outre, tous les véhicules de luxe segment C de GAC Motor, dont son premier minivan haut de gamme GM8, son SUV à sept places luxueux GS8 et sa berline phare GA8, sont présentés. Ces trois modèles mettent en lumière les raisons pour lesquelles GAC Motor a toujours été saluée comme le constructeur automobile le plus innovant de Chine. Il s'agit d'un jalon majeur pour GAC Motor, car la société engage sa transition vers une nouvelle ère des produits mondiaux d'origine chinoise.

GAC Motor est bien préparée pour relever les défis d'une entrée sur le marché américain mature en offrant une qualité, une technologie et un design de premier plan. La société occupe le premier rang des marques chinoises pour la cinquième année consécutive dans l'étude China Initial Quality Study (IQS) en Asie-Pacifique, illustrant les grands progrès des marques chinoises en termes d'amélioration de la qualité.

« Pour atteindre notre objectif, GAC Motor North America Sales Company devrait être créée cette année », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor. « Nous allons participer, pour la toute première fois, au salon annuel NADA à Las Vegas en mars, en préparation de l'implantation sur le marché nord-américain au quatrième trimestre 2019. »

Ryan LaFontaine, président du salon NAIAS 2018, a fait l'éloge des véhicules d'élite de GAC Motor présentés lors de ce salon. « Les produits de GAC Motor m'ont fortement impressionné par leur qualité remarquable et leur design de pointe. Nous sommes optimistes quant au potentiel commercial de GAC Motor aux États-Unis et impatients de voir ses véhicules sur nos routes. »

« Nous nous réjouissons de l'attention et du soutien croissants dans le monde », a ajouté Yu Jun. « Dans notre quête du marché nord-américain, GAC Motor est prête à partager nos produits de grande qualité et à oeuvrer avec vous tous pour créer une vie meilleure en mobilité. »

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui figure à la 238ème place dans le classement des sociétés Fortune Global 500. La société conçoit et construit des véhicules, des moteurs, des pièces et des accessoires automobiles de grande qualité. GAC Motor a réalisé une croissance annuelle de 37,2 % en 2017, et occupe désormais le premier rang dans l'ensemble des marques chinoises pour la cinquième année consécutive dans l'étude 2017 China Initial Quality StudySM (IQS) en Asie-Pacifique de J.D. Power. La société a produit et vendu 500 000 véhicules en 2017 et vise la barre d'un million de véhicules d'ici 2020. Forte d'un réseau de vente et de service établi dans 14 pays et adossé à de grands fournisseurs mondiaux, GAC Motor devrait s'implanter sur le marché américain en 2019.

