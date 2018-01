Invitation aux médias - Renégociation de l'ALÉNA - Les membres du syndicat Unifor marcheront pour un meilleur ALÉNA







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En marge des discussions qui reprendront la semaine prochaine pour la négociation de l'ALÉNA, le syndicat Unifor invite ses membres à venir manifester pour demander un accord respectueux des droits du travail, de l'environnement et de la démocratie.

QUOI: Marche pour un meilleur ALÉNA

LIEU: Rassemblement au Square Dorchester (nord de René-Lévesque)

DATE: Mardi 23 janvier à compter de 11h

L'ALÉNA continue d'affaiblir les droits des travailleuses et travailleurs nord-américains. Des emplois de qualité sont dans la mire de cette renégociation et des attaques injustes des États-Unis dans l'aérospatiale, la forêt et le papier, l'automobile, l'aluminium et plusieurs autres. Outre les membres attendus, le président national Jerry Dias ainsi que le directeur québécois, Renaud Gagné seront présents. Les manifestantes et manifestants se rendront jusque devant l'hôtel Bonaventure où se tiennent les rencontres.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 10:09 et diffusé par :