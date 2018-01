Première convention collective entérinée par les membres d'Unifor aux Serres Toundra







SAINT-FÉLICIEN, QC, le 18 jan. 2018 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 3000Q du syndicat Unifor ont adopté leur premier contrat de travail collectif dans une proportion de 66 % au terme d'assemblées syndicales tenue hier.

« Le taux d'acceptation témoigne de l'historique de ce dossier, alors que nous avons dû mener une lutte juridique contre un syndicat indépendant précédemment en place. Malgré tout, il faut souligner qu'en plus des gains salariaux, nous avons pu instaurer une stabilité de la main d'oeuvre en réorganisant le travail et les horaires. C'est positif pour l'avenir et le développement des phases deux et trois », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Au nombre des faits saillants de cette première convention collective, mentionnons :

Contrat de trois ans avec une possibilité de prolongation si l'employeur réalise des investissements prévus pour les phases deux et trois ;

Augmentation des salaires de 3,3 % la première année rétroactivement et 1,5 % pour les deux autres;

Ajout de plusieurs bonus pour les cueilleurs et emballeurs qui assureront un salaire horaire moyen de 20 $;

Temps supplémentaire après l'horaire normal de travail;

Ajout d'un congé mobile;

Contribution au programme de congés-éducation payés (CEP);

Etc.

L'employeur Serres Toundra emploie environ 110 membres d'Unifor affectés à la production de concombres. Le syndicat Unifor a obtenu l'accréditation syndicale en juin dernier.

