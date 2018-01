Groupe Sportscene poursuit sur sa lancée







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires de GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou « la Société »); (TSXV: SPS.A), la direction a dévoilé ce matin les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2018, soit de la période de 13 semaines terminée le 26 novembre 2017. Conformément à ses attentes, tous les indices de performance de Sportscene et du réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive ont poursuivi le mouvement à la hausse amorcé depuis près de deux ans.

Les ventes totales (1) du réseau La Cage - Brasserie sportive se sont accrues de 11,3 % par rapport à la même période au dernier exercice, pour se chiffrer à 31,3 millions $. Dans la foulée des trimestres précédents, cette progression est attribuable à la croissance soutenue des ventes moyennes par Cage comparable (2). Les produits consolidés de Sportscene ont atteint 24,9 millions $, en hausse de 15,4 % sur la même période de l'année précédente, tandis que le BAIIA ajusté consolidé (3) a progressé de 20,7 % pour s'établir à 2,6 millions $. Ainsi, Sportscene a clos le premier trimestre de l'exercice 2018 avec un bénéfice net de 0,8 million $ ou 0,20 $ par action, par rapport à un bénéfice net de 0,5 million $ ou 0,13 $ par action au même trimestre l'an dernier. Les activités d'exploitation ont généré des liquidités de 1,8 million $, portant les liquidités disponibles à court terme de la Société à 4,9 millions $ en date du 26 novembre 2017.

Sportscene se trouve donc en bonne position financière afin d'exécuter son plan d'action pour l'exercice 2018, dont les principaux volets sont : (1) le développement technologique ; (2) la modernisation du réseau des Cages en fonction du nouveau design ; et (3) la poursuite de programmes novateurs de formation et de mobilisation du personnel.

« Après plusieurs trimestres consécutifs de croissance soutenue des ventes et de la rentabilité, et même si le virage stratégique effectué ces dernières années n'a pas encore livré tout son potentiel, il est clair que notre Société est bien positionnée pour la croissance et prête à envisager son expansion à plus long terme », a déclaré Jean Bédard, président et chef de la direction de Sportscene.

« Grâce au repositionnement majeur accompli au cours des dernières années, nous avons consolidé notre leadership dans notre créneau : la restauration d'ambiance. De plus, nous nous sommes dotés d'expertises additionnelles et avons renforcé nos pratiques d'approvisionnement local, garant d'une fraîcheur supérieure des aliments. Ces acquis nous ouvrent des avenues d'expansion à plus long terme que nous entendons exploiter dans les années à venir », a conclu le président.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 une chaîne de resto-bars axée sur l'esprit sportif : La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »). Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe, en date des présentes, 44 établissements. Les Cages offrent des services de restauration complets ainsi qu'un service de bar dans un décor recherché d'inspiration sportive appuyé par l'usage de technologies audiovisuelles des plus avancées.

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») : (1) Les ventes totales du réseau correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants La Cage, incluant les établissements corporatifs, détenus en partenariats et franchisés. (2) Les ventes moyennes par Cage comparable isolent l'effet des ouvertures et fermetures de restaurants afin d'évaluer l'évolution réelle des ventes des restaurants. (3) Dans l'état du résultat global de Sportscene, le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, (revenu net) perte nette des coentreprises et entreprises associées et impôts sur le résultat », duquel sont exclus les autres (gains) et pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises et entreprises associées.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion intermédiaire et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour la période de 13 semaines terminée le 26 novembre 2017, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS





Période de 13 semaines terminée les

26 novembre 2017 27 novembre 2016





Produits de restauration 21 228 18 584 Produits tirés des concessions alimentaires (1 440) (911) Produits hors bannière (1 591) (1 434) Produits tirés des franchises et coentreprises 13 060 11 841 Ventes du réseau 31 257 28 080





Résultat avant frais financiers, amortissements, (revenu net) perte nette des coentreprises et entreprises associées et impôts sur le résultat 2 412 1 980 Autres (gains) pertes (73) (81) BAIIA ajusté 2 339 1 899 Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises et entreprises associées 289 279 BAIIA ajusté consolidé 2 628 2 178

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global (en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation) (non audités)





13 semaines terminées les

26 novembre 27 novembre

2017 2016

$ $





Produits 24 906 21 585 Coût des produits vendus 7 705 6 388 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements 14 862 13 298 Autres (gains) pertes (73) (81) Résultat avant frais financiers, amortissements, (revenu net) perte nette des coentreprises et entreprises associées et impôts sur le résultat 2 412 1 980





Amortissements 1 282 1 172 Frais financiers 207 187 (Revenu net) perte nette des coentreprises et entreprises associées (123) (71)

1 366 1 288 Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat 1 046 692





Charge d'impôt sur le résultat 243 169 Résultat net et résultat global 803 523





Résultat net et résultat global attribuables aux :









Actionnaires de la Société 821 538 Participations ne donnant pas le contrôle (18) (15) Résultat net et résultat global 803 523





Résultat par action (en $) :





De base 0,20 0,13

Dilué 0,20 0,13





Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :





De base 4 185 4 165

Dilué 4 215 4 165

