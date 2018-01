Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David Medical Center est le premier au Texas à utiliser un nouveau moniteur cardiaque implantable compatible avec un téléphone intelligent







Le nouveau moniteur cardiaque implantable Confirm RXMC permet aux médecins de surveiller des patients à distance

AUSTIN, Texas, 18 janvier 2018 /CNW/ - Le 14 novembre 2017, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center est devenu le premier hôpital du Texas--et parmi les premiers au pays--à utiliser le nouveau moniteur cardiaque implantable Confirm RxMC compatible avec un téléphone intelligent et conçu afin d?aider les médecins à identifier même les arythmies les plus difficiles à détecter, y compris la fibrillation atriale--en plus de surveiller les arythmies cardiaques--à distance.

Le moniteur cardiaque Confirm Rx est conçu afin de surveiller de façon continue le rythme cardiaque d?un patient et de transmettre de façon proactive l?information par le biais de la technologie Bluetooth sans fil à une application mobile, permettant ainsi aux médecins de surveiller leurs patients à distance et de diagnostiquer avec exactitude les arythmies qui nécessitent des traitements additionnels.

« Par rapport à d?autres moniteurs implantables, le Confirm Rx ne nécessite pas de station de base afin de transmettre l?information, » explique Robert Canby, M.D., un cardiologue électrophysiologiste au TCAI. « Il utilise plutôt une connection Bluetooth sécurisée sans fil afin de transmettre les données au téléphone intelligent ou à la tablette du patient. Ceci permet ensuite d?envoyer immédiatement les données à une station de surveillance, plutôt que d?attendre que le patient retourne à la maison afin de se connecter à une station de base. »

Le moniteur Confirm RX est implanté juste sous la peau de la poitrine dans le cadre d?une intervention à invasion minimale pratiquée en ambulatoire. Une fois implanté, il surveille le rythme cardiaque afin de détecter une gamme d?arythmies cardiaques, y compris les irrégularités du rythme cardiaque telles que la fibrillation atriale.

Une arythmie est un rythme cardiaque anormal qui se développe lorsqu?une maladie ou une blessure perturbe les signaux électriques cardiaques, amenant ainsi le coeur à battre de façon erratique. Lorsque le coeur commence à battre trop rapidement ou trop lentement, les changements affectant le débit sanguin peuvent exposer les patients à des symptômes tels que palpitations, étourdissements, essoufflements ou évanouissements. Si elle n'est pas traitée, la fibrillation atriale peut mener à un accident vasculaire cérébral.

Pendant que le moniteur Confirm Rx surveille de façon continue les rythmes cardiaques anormaux et transmet les données au médecin du patient, l?application compatible permet également aux patients de détecter les symptômes de façon proactive, de synchroniser leurs données avec leur clinique à tout moment et de visionner leur historique de transmission sans avoir à contacter la clinique afin de confirmer les transferts de données réussis.

