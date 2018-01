Harfang acquiert la Propriété du Lac Fagnant et signe un entente de coentreprise avec Kenorland Minerals







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2018) - Harfang Exploration Inc. ("Harfang") (TSX CROISSANCE:HAR) est heureuse d'annoncer la génération d'une nouvelle propriété d'exploration minière et la signature d'une entente de coentreprise avec Kenorland Minerals Ltd. ("Kenorland").

Un total de 74 claims miniers, totalisant 3,648 ha et localisés dans le segment nord-ouest de la ceinture verte de la Grande Baleine dans à la sous-province de Bienville, Province du Supérieur, ont récemment été jalonnés par Harfang et Kenorland en utilisant la désignation sur carte auprès du Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec ("MERN") et sont actuellement en attente d'attribution (la "Propriété du Lac Fagnant"). La Propriété du Lac Fagnant se situe dans le Territoire du Nunavik, 55 km à l'est du village de Kuujjuarapik établi sur la côte est de la Baie d'Hudson, Québec.

Historique

Les plus récents travaux d'exploration furent menés par Mines Virginia Inc. en 1999-2000. Ils comprenaient un levé aérien MAG-EM, des levés MAG et IP au sol, une cartographie géologique régionale, une cartographie détaillée des sites minéralisés en or, un échantillonnage systématique de roches le long d'une grille au sol (échantillons ponctuels et en rainure), l'échantillonnage de till et de l'excavation. Ces travaux ont permis la découverte de six (6) indices aurifères importants principalement associés à des métabasaltes cisaillés du Groupe de Fagnant.

Minéralisation Aurifère

Les indices aurifères sont concentrés le long des corridors d'altération Esker et Cuesta possédant une extension de 1 km, une épaisseur de 10 m et une orientation EW. Ces corridors sont constitués d'une alternance de basaltes coussinés foliés non-altérés et de brèches hyaloclastites et de couches fortement schisteuses. La minéralisation consiste en pyrite disséminée et/ou arsénopyrite ainsi que de faibles quantités de pyrrhotite et de chalcopyrite associées à des teneurs en or significatives (1.56 à 48.27 g/t Au).

Convention de coentreprise avec Kenorland Minerals Ltd.

Le 16 janvier 2018, Harfang et Kenorland ont signé une entente de coentreprise concernant la Propriété du Lac Fagnant. Les participations initiales s'établissent comme suit : Harfang (50 %) et Kenorland (50 %). L'opérateur de la coentreprise sera Harfang en autant que sa participation soit égale ou supérieure à celle de Kenorland. Si une participation est diluée à moins de 10%, elle sera convertie en une redevance de 1 % du produit net de fonderie (la "redevance"). Le participant restant aura le droit de racheter la moitié de la redevance (i.e. 0,5 %) pour 500 000 $ ou, dans certaines circonstances, la redevance (1 % NSR) pour 1 000 000 $.

François Goulet, Président et Chef de la Direction déclare: "Harfang est particulièrement satisfaite de la génération de cette propriété d'exploration accessible localisée dans le Grand Nord du Québec et montrant des valeurs aurifères et un potentiel important à l'intérieur de la ceinture verte de la Grande Baleine. La convention de coentreprise avec Kenorland, une compagnie dynamique en plein essor, cadre bien avec les objectifs de développement de propriétés minières dans le nord du Québec".

À Propos d'Harfang

Harfang Exploration Inc. est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration d'envergure.

À Propos de Kenorland

Kenorland est une compagnie d'exploration minière basée au Canada ayant comme objectif d'être le leader en génération de nouvelles découvertes. Par l'entremise de partenariats, Kenorland s'associe pour financer des projets "grassroot", minimisant ainsi le risque financier et maximisant son potentiel de découvertes.

Ce communiqué de presse a été préparé et approuvé par François Goulet, P.Geo., Président et Chef de la Direction; une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information veuillez consulter le site web d'Harfang : www.harfangexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.

