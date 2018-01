Avis aux médias - Sherwin Edwards de Vap Select participera à la table ronde du Sixth Estate







SAINT-JANVIER, QC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - M. Sherwin Edwards, fondateur, président et chef de la direction de Vap Select se joindra à une brochette d'experts pour discuter des avantages qu'offre le vapotage comme solution de rechange à la cigarette dans le but de comprendre si vapoter est réellement une option de remplacement aux produits du tabac et qui permet de réduire les effets nocifs et sauver des vies. Cette table ronde, organisée par le Sixth Estate, sera animée par Mme Susan Delacourt.

Évènement : Si cesser de fumée n'est pas une option ... Vapoter en est-elle une ? (If Quitting Is Not An Option ... Is Vaping ?)

Informations: https://sixthestate.ca/events/if-quitting-is-not-an-option-is-vaping/

Quand : 23 janvier 2018, de 12 h à 13 h

Où : Hôtel Marriott, 100 rue Kent, Ottawa

M. Sherwin Edwards s'est prononcé contre le projet de loi S-5 du gouvernement fédéral, une loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d'autres lois en conséquence. Selon M. Edwards, le projet de loi S-5 ne devrait pas inclure les produits de vapotage en les plaçant dans la même catégorie que les produits du tabac. Il a lancé une pétition en ligne, la pétition E-1237, qui demande que le projet de loi S-5 soit suspendu et qu'une distinction soit faite entre les produits du tabac et les produits de vapotage. Au moment de sa fermeture, le 23 décembre 2017, la pétition comptait 10?251 signatures, ce qui en fait l'une des pétitions en ligne à être soumise au parlement canadien ayant recueilli le plus de noms. Seulement 500 signatures sont requises pour qu'une pétition soit lue à la Chambre des Communes. Des gens de partout au Canada ont signé la pétition.

Après la table ronde, M. Edwards sera disponible pour accorder des entrevues aux médias.

