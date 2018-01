Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 518 000 $ au festival Igloofest







QUÉBEC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au festival Igloofest, qui a lieu à Montréal jusqu'au 3 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 518 000 $ pour soutenir cet événement.

Chaque année, durant trois fins de semaine, ce festival hivernal de musique électronique se distinguant par sa riche programmation extérieure qui attire annuellement des dizaines de milliers de personnes, dont bon nombre de touristes, accueille des artistes locaux et internationaux au Vieux-Port de Montréal.

Le ministère du Tourisme accorde un montant de 438 000 $ provenant du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire contribue à hauteur de 80 000 $, une somme issue du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Le festival Igloofest fait partie de ces projets qui permettent de développer l'offre touristique de la métropole tout en stimulant son économie. J'invite bien sûr les participants à découvrir le talent des artistes québécois et d'ailleurs tout en s'imprégnant de l'ambiance festive extérieure et à profiter des attraits de la ville sous la neige. Voilà une belle façon d'apprivoiser la saison froide! »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'Igloofest a fait sa place parmi les grands événements hivernaux de Montréal, permettant à la ville de s'affirmer en tant que métropole festive en toutes saisons. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival, qui génère des retombées importantes et contribue à la vitalité et au développement de la métropole. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Lien connexe :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sur les médias sociaux :

www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire

twitter.com/MAMOTQC

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :