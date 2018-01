Jour du Drapeau : vivement une politique de commémorations!







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'approche du 21 janvier, jour du Drapeau, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) invite la population à poser un geste d'affirmation citoyenne en affichant fièrement le fleurdelisé et en participant aux activités soulignant l'événement. À l'initiative des Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste membres du MNQ, une soixantaine d'activités sont organisées à travers le Québec. De plus, le MNQ profite du 70e anniversaire de l'adoption du fleurdelisé pour lancer une brochure pédagogique gratuite qui porte sur l'histoire de notre drapeau, destinée aux élèves du secondaire et au grand public. Pour consulter la brochure et la programmation complète des activités, visitez le jourdudrapeau.quebec.

Encore méconnu du grand public, le jour du Drapeau est une journée mémorielle importante puisqu'elle célèbre un puissant symbole d'appartenance à la nation québécoise. Chaque année, les Sociétés membres du MNQ soulignent avec des moyens dérisoires l'anniversaire du fleurdelisé. Force est de constater que cette journée est le parent pauvre des commémorations. « Cette année marque le 70e anniversaire de l'adoption de notre drapeau. Nous aurions aimé voir le gouvernement souligner cette importante journée pour lui permettre de s'ancrer dans les mémoires. Or, exception faite de l'émission d'un communiqué, aucune commémoration n'est jamais organisée par le gouvernement du Québec» a déclaré Etienne-Alexis Boucher, président du MNQ.

Ainsi, à l'aube du dévoilement fort attendu de la nouvelle politique culturelle, à laquelle le MNQ a activement participé notamment en organisant des États généraux sur les commémorations historiques qui lui ont permis de formuler une série de recommandations structurantes pour l'avenir, le MNQ attend de pied ferme des gestes concrets pour encadrer et soutenir les anniversaires importants. « Nous espérons vivement qu'une politique de commémorations sera adoptée par le gouvernement du Québec et toutes nos revendications vont en ce sens. En attendant que le gouvernement prenne ses responsabilités, nous avons développé un programme de soutien aux activités de commémorations nationales et régionales qui nous permettra de souligner plusieurs anniversaires au cours de la prochaine année » a conclu monsieur Boucher.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

