M. Robert Panet-Raymond nommé membre du Conseil consultatif de régie administrative







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le 8 décembre dernier, M. Robert Panet-Raymond a été nommé membre du Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l'Autorité des marchés financiers par le ministre des Finances, et ce, pour un mandat de trois ans, lequel a débuté le 15 décembre dernier.

Monsieur Panet-Raymond est professeur associé à l'École polytechnique de Montréal. Auparavant, il a été pendant près de 15 ans premier vice-président, Groupe Entreprises, Est du Canada de la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) et président et chef de la direction des Rôtisseries St-Hubert ltée.

Membre de l'Institut des administrateurs de sociétés, autrefois membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et membre retraité de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, il détient une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School ainsi que le titre IAS.A. Administrateur émérite de l'Université de Montréal. M. Panet-Raymond agit notamment à titre de président du conseil d'administration du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM).

Soulignons d'autre part que les mandats de Marie-Agnès Thellier et d'Yves Morency ont été renouvelés pour une période de trois ans et que M. Michel Lespérance a quitté le Conseil, au terme d'un deuxième renouvellement de mandat, après y avoir siégé depuis 2005 à titre de membre et de secrétaire.

Le Conseil consultatif de régie administrative est composé de sept membres nommés par le ministre des Finances pour leur connaissance du secteur financier ainsi que pour leur expertise en matière de gestion administrative. Ce conseil donne son avis sur la conformité des actions de l'Autorité avec sa mission ainsi que sur sa régie administrative portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d'effectifs et son plan d'activités. Il fait également des recommandations au président-directeur général sur la nomination des surintendants de l'Autorité et fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

