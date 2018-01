Le Canada appuie la prochaine vague d'énergies renouvelables émergentes







OTTAWA, le 18 janv. 2018 /CNW/ - En plus de contribuer à diversifier le bouquet énergétique du Canada, l'investissement dans des technologies innovatrices pour les énergies renouvelables émergentes nous permettra d'asseoir notre position de chef de file mondial dans le développement de la prochaine vague de filières renouvelables, de créer de bons emplois pour les Canadiens et de faire de nos collectivités des milieux de vie sains et productifs.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel à déclarations d'intérêt de 200 millions de dollars pour le Programme des énergies renouvelables émergentes afin de diversifier les sources d'énergie renouvelable dont les provinces disposent pour réduire les émissions de leur secteur de l'électricité tout en établissant de nouvelles industries vertes au pays.

Ce financement provient des 21,9 milliards de dollars que le gouvernement investira sur 11 ans dans les infrastructures vertes à l'appui du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Il contribuera aux efforts déployés au Canada en vue de bâtir une économie propre en élargissant l'éventail des technologies d'énergie renouvelable commercialement viables et prêtes à l'investissement dans des filières comme l'énergie marémotrice, la géothermie et l'éolien marin.

Le Programme des énergies renouvelables émergentes atténuera les risques associés à ces technologies, contribuera à en réduire le coût et permettra au secteur d'éviter plus facilement les écueils réglementaires, ce qui finira par rendre la technologie plus accessible. À terme, le secteur de l'électricité du Canada profitera d'un éventail élargi de technologies propres et pourra ainsi appuyer encore plus solidement les engagements de notre pays en matière de changements climatiques.

Le gouvernement a créé un nouveau site Web qui permettra aux collectivités, aux entreprises et autres parties intéressées de se renseigner sur les programmes fédéraux susceptibles de les aider à réaliser des projets axés sur des énergies renouvelables émergentes au Canada. On y trouve notamment un guide complet sur le financement disponible pour les projets admissibles : https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/20503.

Dans sa marche vers une économie sobre en carbone, le Canada s'est engagé sur la voie de l'énergie propre, de l'innovation et de la sécurité énergétique. Les Canadiennes et les Canadiens ont clairement indiqué pendant le dialogue Génération Énergie que l'énergie renouvelable devait jouer un plus grand rôle dans notre bouquet énergétique.

Citation

« Ce programme contribuera à ouvrir la voie à un avenir sobre en carbone en diversifiant davantage l'offre d'électricité propre, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant la croissance des emplois propres et des nouvelles industries vertes. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Liens pertinents

Programme des énergies renouvelables émergentes (https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/20503)

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont diffusés à l'adresse www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :