Women in Capital Markets annonce la nomination d'une nouvelle présidente et chef de la direction, Camilla Sutton







TORONTO, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Le conseil d'administration de Women in Capital Markets (WCM) a annoncé aujourd'hui que Camilla Sutton a été nommée présidente et chef de la direction. La nomination entrera en vigueur le 22 janvier 2018. Encore tout dernièrement, MME Sutton était directrice des activités internationales sur les devises à la Banque Scotia.

« Camilla est une leadeuse reconnue, talentueuse et motivée avec un solide sens des affaires. Elle est une professionnelle chevronnée du secteur des marchés financiers. Son embauche est une réussite importante pour l'organisation », a déclaré Mari Jensen, présidente du conseil d'administration de WCM. « Camilla est la bonne leadeuse pour diriger WCM durant la présente étape déterminante de croissance, et je suis persuadée qu'elle continuera à provoquer des changements dans la composition des conseils d'administration, de la haute direction et des milieux de travail au Canada ».

MME Sutton entre au service de WCM en qualité d'experte reconnue dans les activités de négociation, les ventes, la gestion de portefeuille, la stratégie macroéconomique internationale, et aussi dans les activités de recherche portant sur un large éventail de catégories d'actifs, notamment les actions, les devises, les titres à revenu fixe et les produits dérivés. Durant sa carrière dans le secteur des marchés financiers, elle a travaillé tant du côté vendeur que du côté acheteur et elle a occupé des postes de direction à la Banque Scotia aux Services bancaires et marchés mondiaux, chez OMERS et à BMO Marchés des capitaux. Au cours de sa carrière de 25 ans dans le secteur, elle a démontré son engagement et son enthousiasme pour la diversité et l'inclusion.

MME Sutton détient un baccalauréat décerné par l'Université Dalhousie ainsi qu'un MBA décerné par l'École de gestion Richard Ivey. En outre, elle détient les titres de CMT et de CFA. MME Sutton participe activement au milieu international des placements en tant que membre extraordinaire du conseil d'administration de l'Association CFA de Toronto, en plus d'avoir été membre de plusieurs comités de l'Association CFA de Toronto et de Women in Capital Markets.

« Women in Capital Markets a joué un rôle essentiel dans l'avancement des échanges sur la diversité des sexes dans le secteur des services financiers et dans l'économie canadienne en général », a déclaré MME Sutton. « C'est un honneur pour moi d'entrer au service d'une organisation aussi importante que WCM dans un moment aussi crucial. L'avenir s'annonce passionnant et j'ai hâte de travailler avec nos membres, nos commanditaires, nos bénévoles et les décideurs politiques pour continuer à mettre en place l'important programme de WCM ».

MME Sutton remplacera Jeannie Collins-Ardern, un membre du conseil d'administration de WCM qui avait été nommée présidente et chef de la direction par intérim à la suite de la démission en août 2017 de la présidente et chef de la direction sortante, Jennifer Reynolds. MME Jensen remercie MME Collins?Ardern pour le leadership dont elle a fait preuve durant la période de recrutement d'une remplaçante par le conseil d'administration, et elle espère que MME Collins?Ardern reprendra ses fonctions au conseil d'administration.

Au sujet de WCM

Women in Capital Markets (WCM) est une organisation à but non lucratif constituée en 1995. Elle représente le plus grand réseau de femmes professionnelles du secteur financier canadien et c'est elle qui défend les intérêts des femmes dans le secteur. Au cours des quatre dernières années, WCM a effectué un virage stratégique important, en prenant de l'expansion à l'échelle nationale, en doublant le nombre de membres et les revenus des commandites, et en continuant à affirmer sa présence et à augmenter ses activités de défense des intérêts des membres. WCM travaille avec ses commanditaires, ses membres et le grand public pour faire avancer les choses sur la présence et l'importance des femmes sur les conseils d'administration et dans la direction des entreprises canadiennes. Pour en savoir plus, consultez www.wcm.ca et suivez WCM sur LinkedIn, Twitter @WCMCanada et Facebook.

