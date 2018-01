Dealertrack Canada remplace son application mobile pour concessionnaires







La nouvelle application Dealertrack mobile offre de nouvelles fonctionnalités dans une interface conviviale qui améliore la procédure de transaction de crédit pour les concessionnaires.

MISSISSAUGA, ON, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Toujours soucieuse d'améliorer la productivité des concessionnaires, Dealertrack, la marque de solutions de vente au détail de Cox Automotive Canada, vient de lancer une nouvelle application mobile qui leur facilitera la vie de bien des manières.

Dealertrack mobile offre à ses utilisateurs un accès sécurisé pour suivre leurs transactions de près à partir de leur appareil mobile. Ils peuvent ainsi consulter les contrats et demandes de crédit rapidement, où qu'ils soient. Les données relatives aux pistes de ventes peuvent aussi être suivies de près. Téléchargeable depuis la Play Store pour les appareils Android ou l'App Store pour les utilisateurs d'Apple, Dealertrack mobile offre un grand nombre d'avantages et de fonctionnalités :

programmation de notifications pour les changements aux demandes de crédit et les pistes de vente;

consultation rapide des cotes de crédit tirées d'une application de bureau;

vérification de l'état d'une demande de crédit, de la décision et des notes du prêteur;

affichage de l'activité la plus récente dans l'application grâce à l'interface conviviale.

« Notre nouvelle application Dealertrack mobile est dotée d'une structure à la fine pointe de la technologie qui assure le fonctionnement des nouvelles fonctionnalités et permettra d'en déployer de nouvelles plus tard, explique Jeff Gallon, directeur de la gestion des produits de Dealertrack Canada. Les concessionnaires, les prêteurs, les constructeurs, les détaillants et les agents peuvent déjà profiter des fonctionnalités mobiles les plus récentes, ce qui leur donne une longueur d'avance dans la course à la vente au détail numérique mobile. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle application, adressez-vous à l'administrateur réseau de votre concessionnaire ou de votre prêteur. Vous pouvez communiquer directement avec Dealertrack Canada au 1-866-830-3863 ou à dealersupport@dealertrack.com.

À propos de Dealertrack Canada

Dealertrack Canada est le premier fournisseur de services et de solutions logicielles en ligne dans le domaine de la vente au détail de véhicules motorisés. Dealertrack facilite le travail des concessionnaires, des prêteurs, des constructeurs, des détaillants, des agents et des fournisseurs de pièces de rechange en leur offrant une gamme complète de solutions de vente, de financement et d'assurances, de données sur le marché et de documents numériques. Dealertrack Canada est une filiale de Dealertrack, propriété de Cox Automotive Canada.>Pour en savoir plus sur Dealertrack Canada, visiter le dealertrack.ca.

Quelques mots sur Cox Automotive Canada

Cox Automotive réinvente l'achat, la vente et la propriété de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Au Canada, la famille Cox Automotive comprend les bannières Dealer.comMD, DealertrackMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD, XtimeMD et bien d'autres marques internationales. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte plus de 34 000 employés dans plus de 200 installations et des partenariats avec les géants de l'automobile ainsi qu'avec plus de 40 000 concessionnaires. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., entreprise active depuis 120 ans qui génère des revenus de plus de 20 G$, réunit un effectif de quelque 55 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visiter le www.coxautoinc.ca.

