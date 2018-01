Avis aux médias - Les étudiants du Québec relèvent un 9e Défi Cecobois!







QUÉBEC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Défi Cecobois 2018 se tiendra pour la première fois en 9 ans à Montréal, du 19 au 21 janvier 2018. La compétition réunissant des étudiants en génie civil, génie du bois, architecture et design de l'environnement de 1er, 2e et 3e cycle du Québec aura lieu à l'École de technologie supérieure (ETS).

Le projet pour lequel les étudiants devront construire un modèle réduit d'une structure en bois sera dévoilé le 18 janvier à 19h durant la cérémonie de bienvenue. Pour gagner, les étudiants devront créer une structure en bois faisant preuve d'un design novateur et optimisé structuralement. À chaque année ce concours amène les participants à expérimenter concrètement les possibilités, la polyvalence et les avantages du matériau bois en construction.

Les membres des médias sont invités à assister aux différentes étapes de l'événement :

Vendredi 19 janvier :

9 h à 13 h : Conception du projet

13 h à 20 h : Construction des maquettes

Samedi 20 janvier :

9 h à 17 h : Construction des maquettes

Dimanche 21 janvier :

10 h à 12 h : Présentation des maquettes au jury et essais de chargement

12 h à 14 h : Pause dîner et délibération des juges

14 h 30 : Dévoilement des gagnants et remise des prix

15 h : Fin de l'activité

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'usage accru du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec en offrant des services de soutien technique et des formations continues aux professionnels du bâtiment et en diffusant le savoir-faire en conception en bois.

https://www.cecobois.com/fr

SOURCE Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois)

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 10:01 et diffusé par :