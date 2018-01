Premier semestre de l'exercice financier 2017-2018 : Un rendement à l'actionnaire de 8,1 % au cours des 12 derniers mois







Faits saillants du semestre terminé le 30 novembre 2017



actif net de plus de 1,8 milliard de dollars, une hausse de 5,9 % par rapport au 31 mai 2017;

un rendement de 3,2 % pour le semestre qui porte la valeur de l'action à 11,58 $;

investissements réalisés ou engagés en capital de risque et de développement figurant aux états financiers sont de 1,2 milliard de dollars;

crédits d'impôt exclusifs de 35 % (20 % du gouvernement du Québec et 15 % du gouvernement fédéral).

MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce que la valeur de l'action, qui était de 11,22 $ au 13 juillet 2017 atteint 11,58 $ à compter d'aujourd'hui. Le Fonds a généré un rendement de 3,2 % pour le semestre, soit des bénéfices de 57,5 millions de dollars. Le rendement à l'actionnaire au cours des 12 derniers mois a été de 8,1 %.

Un fonds qui contribue à une transformation positive de l'économie

Au 30 novembre 2017, le capital d'investissement dans les PME québécoises, réalisé ou engagé, totalisait 1,2 milliard de dollars à la juste valeur. Le portefeuille d'investissements, principalement effectués dans les PME québécoises, poursuit sa croissance, avec un rendement brut de 5,4 % pour le semestre.

«?L'engagement de Fondaction est que l'ensemble de ses investissements contribuent à soutenir, promouvoir et encourager le développement durable de l'économie québécoise?», rappelle Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Quant aux placements sur les marchés financiers (autres investissements), Fondaction a maintenu une approche diversifiée qui lui a permis de réaliser un rendement brut de 3,5 % pour le semestre.

«?Les obligations vertes constituent un outil supplémentaire pour financer la transition énergétique. Fondaction fait figure de chef de file en matière de finance responsable et de développement durable. Sa décision d'accroître la part des obligations vertes dans son portefeuille de placement en témoigne?», affirme Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Au 30 novembre 2017, Fondaction comptait 138?062 actionnaires. L'actif net atteignait plus de 1,8 milliard de dollars, soit 5,9 % de plus qu'au 31 mai 2017.

Crédits d'impôt exclusifs de 35 % et campagne REER

Les crédits d'impôt permettent aux actionnaires, pour un même déboursé net, d'augmenter leur capacité d'épargne en vue de la retraite. L'épargne recueillie, principalement par retenue sur le salaire, est investie dans des entreprises prometteuses de façon à favoriser la création et le maintien d'emplois de qualité.

En épargnant avec Fondaction, les actionnaires peuvent profiter de crédits d'impôt exclusifs de 35 %, en plus de la déduction REER.

Nous rappelons aux personnes qui souhaitent souscrire à un REER d'effectuer leur contribution d'ici le 1er mars 2018 si elles veulent appliquer les crédits d'impôt et les déductions REER à l'année fiscale 2017. Fondaction prévoit limiter à 250 millions de dollars les souscriptions pour son exercice 2017-2018. Il est possible de cotiser en ligne à fondaction.com ainsi que par débit préautorisé auprès d'une caisse d'économie Desjardins ou d'une institution bancaire.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,8 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 138?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale.



Il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent?; le passé n'est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com.

