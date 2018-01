Mindtree publie ses résultats pour le troisième trimestre 2017-2018







BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, January 18, 2018 /PRNewswire/ --

En dollars américains, le bénéfice net est en hausse de 13,8 % en glissement trimestriel/44,1 % en glissement annuel

Le chiffre d'affaires est en hausse de 3,9 % en glissement trimestriel/11,5 % en glissement annuel

Mindtree, une société internationale de transformation numérique et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2017, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Notre approche de prestation de services intitulée "exécuter intelligemment" continue de porter ses fruits et a contribué à un trimestre robuste sur tous les fronts. En offrant un délai de commercialisation rapide pour nos solutions, nous avons créé un avantage encore plus concurrentiel pour nos clients », a déclaré Rostow Ravanan, PDG de Mindtree. « Ces excellents résultats reflètent également la régularité de notre leadership dans le secteur du numérique, et notre capacité unique à être un partenaire clé pour la prochaine génération de transformations numériques. »

Principaux résultats financiers :

Trimestre terminé le 31 décembre 2017

En USD : Chiffre d'affaires de 214,3 millions de dollars US (croissance de 3,9 % en glissement trimestriel/11,5 % en glissement annuel) Bénéfice net de 22 millions de dollars (croissance de 13,8 % en glissement trimestriel/44,1 % en glissement annuel)

En INR : Chiffre d'affaires de 13 777 millions de roupies indiennes (croissance de 3,5 % en glissement trimestriel/6,4 % en glissement annuel) Bénéfice net de 1 415 millions de roupies indiennes (croissance de 13,4 % en glissement trimestriel/37,2 % en glissement annuel)



Autres chiffres importants :

Clients : 344 clients actifs au 31 décembre 2017

Personnes : 17 200 employés Mindtree (« Minds ») au 31 décembre 2017 Taux d'attrition de 12,6 % sur 12 mois glissants



? Contrats pluriannuels de plusieurs millions de dollars avec d'importants clients internationaux :

Prestation de services de transformation numérique, d'assurance qualité et d'opérations technologiques pour une association de premier plan dans le secteur de l'éducation

Prestation de services d'infogérance pour une grande entreprise technologique

Partenaire d'Anchor Digital pour une initiative de transformation intégrale d'une grande entreprise de soins de beauté

Implémentation de ShotClasses, la plateforme de formation des employés et de microapprentissage de Mindtree, pour une grande entreprise de biens de consommation

Migration de solutions SAP ERP et BI vers SAP HANA pour un grand concessionnaire de véhicules commerciaux aux États-Unis

? Récompenses et distinctions :

Mindtree a été nommé « étoile montante » des services de conseil et de mise en oeuvre pour infrastructure cloud publique, de services d'infogérance pour infrastructure cloud publique et de services SAP pour cloud public par ISG (Information Services Group)

La pratique SAP de Mindtree a remporté le Gold Quality Award de SAP au Royaume-Uni pour sa gestion prévisionnelle des effectifs avec la suite SAP Business Planning and Consolidation

Mindtree s'est positionné comme leader dans le Zinnov Zones 2017 pour les services d'ingénierie des produits

Mindtree a été nommé parmi les intégrateurs de grands systèmes pour les services agiles et de devops par Gartner

? Annonces

Lors de sa réunion du 17 janvier 2018, le conseil d'administration a recommandé le versement d'un acompte sur dividende de 20 % (2 roupies indiennes pour chaque action d'une valeur nominale de 10 roupies)

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) fournit des services technologiques et de transformation numérique depuis la conceptualisation jusqu'à l'exécution, permettant aux clients du palmarès Global 2000 de se démarquer de la concurrence. Mindtree est une société fondamentalement numérique qui adopte une approche agile et collaborative pour créer des solutions personnalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur numérique. Dans le même temps, notre vaste expertise dans la gestion des infrastructures et des applications aide à optimiser votre environnement informatique pour en faire un atout stratégique. Que vous souhaitiez différencier votre entreprise, réinventer vos fonctions commerciales ou accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires, nous pouvons vous aider à y parvenir. Consultez le site http://www.mindtree.com pour en savoir plus.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance sont des énoncés prospectifs, lesquels impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des résultats annoncés dans ces énoncés prospectifs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs susceptibles d'être communiqués par nous ou en notre nom de temps à autre.

Rendez-vous sur http://www.mindtree.com. Pour de plus amples informations, contactez :

INDE

Raman Suprajarama

Mindtree

+91-99860-77100

Raman.Suprajarama@mindtree.com



ÉTATS-UNIS

Andrea Dunbeck

Matter Communications

+1-978-518-4555

adunbeck@matternow.com



EUROPE

Imogen Nation

Hotwire

+44-20-7608-4675

imogen.nation@hotwirepr.com



