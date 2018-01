BlockC60 annonce le lancement du World Blockchain Opportunities Summit, 2018







BlockC60 a le plaisir d'annoncer le premier World Blockchain Opportunities Summit (Sommet mondial sur les opportunités liées à la blockchain), qui se tiendra au Centre des conventions du Novotel Hyderabad le 6 février 2018, à Hyderabad, Inde. Le sommet réunira plus de 10 conférenciers et plus de 250 participants qui comptent parmi les pionniers de la blockchain, les académiciens, les start-ups du secteur, les investisseurs, les leaders technologiques et les prosélytes. Toute personne souhaitant profiter des opportunités liées à la blockchain dans le cadre d'investissements et dans le contexte industriel devrait assister à cet évènement.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/629893/BlockC60_Blockchain_Opportunities_Summit_2018.jpg )



Le sommet vise à créer une plate-forme qui achemine et guide l'écosystème de la blockchain au fur et à mesure de sa transformation et de son évolution. Les leaders d'opinion, les académiciens et les entrepreneurs qui font avancer le mouvement blockchain se réuniront sur le sommet pour participer à des tables rondes sur les ICO (Initial Coin Offering, soit méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies durant la phase de démarrage d'un projet), les investissements et solutions lié(e)s à la blockchain.

Les discussions seront axées sur :

Les « 5W » de la blockchain et des ICO (5W = « Who, What, Where, When and Why », soit les « Qui, quoi, où, quand et pourquoi » de la blockchain et des ICO)

La conformité juridique et fiscale dans le cadre de la blockchain et des ICO

Les relations publiques, image de marque, développement commercial et marketing dans la blockchain et les ICO

Les contrats intelligents qui ont conduit, entre bien d'autres choses, à la transformation des affaires

Le sommet verra aussi le lancement d'un magazine sur les « Tendances et opportunités liées à la blockchain ». Par le biais du sommet, son organisateur - BlockC60 - vise à faciliter les partenariats et les collaborations entre les entrepreneurs, les investisseurs et la communauté blockchain.

Pour les experts de la blockchain, le sommet est une plate-forme servant à partager des idées avec un groupe diversifié de participants qui cherchent à investir et faire partie du secteur en plein essor de la blockchain.

Pour les participants, c'est l'occasion de tisser des réseaux et de construire des relations avec des chefs d'entreprise importants et des entités de premier plan dans le monde de la blockchain. Ce sommet est idéal pour les start-ups qui cherchent à lancer leur ICO ou pour les investisseurs qui recherchent des cryptomonnaies à des fins d'investissement.

L'inscription au sommet est d'ores et déjà ouverte. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter buzz@blockc60events.com. Pour être informés des dernières nouvelles et mises à jour sur les opportunités liées à la blockchain, vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse @BlockC60events.

À propos de BlockC60 :

BlockC60 est une entreprise spécialisée en technologie blockchain qui offre l'éventail complet des services d'ICO et d'applications décentralisées. Nous sommes un organisateur fiable et nous fournissons des informations ainsi que des opportunités et des ressources pour la collaboration et la création de réseaux, destinées à l'écosystème de la blockchain. Le World Blockchain Opportunities Summit 2018 est le premier d'une série d'évènements liés à la blockchain et planifiés par BlockC60. Ce sommet inaugural est destiné à aider la plus grande communauté de passionnés de la blockchain à tirer parti de cette technologie transformatrice et à l'adopter pour créer de la richesse.

Contact avec les médias :

Macharayya G

Responsable de la stratégie

mac@blockc60times.com

Téléphone : +91-9100999504



