Invitation aux médias - Alberto Giacometti







QUÉBEC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ -

MERCREDI

7 FÉVRIER 2018,

10?H?15

GRAND HALL DU PAVILLON

PIERRE LASSONDE

MUSÉE NATIONAL DES

BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

179, GRANDE ALLÉE OUEST

QUÉBEC (QUÉBEC) G1R 2H1

DÉCOUVREZ L'EXPOSITION

EN GRANDE PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE

Après Londres, mais avant New York et Bilbao, appréciez une rétrospective majeure à Québec, d'un des plus grands artistes du 20e siècle, Alberto Giacometti (1901-1966). L'exposition est présentée par Desjardins et coorganisée avec la Fondation Giacometti, Paris.

Allez à la rencontre de l'oeuvre emblématique de ce sculpteur et peintre suisse ayant vécu à Paris, connu pour ses sculptures uniques, pour ses personnages allongés et fortement texturés. L'exposition célèbrera également le peintre. Des peintures et des plâtres originaux, dont plusieurs n'ayant jamais été exposés, seront à l'honneur. Cette rétrospective permettra aussi de découvrir l'intérêt de l'artiste pour les arts premiers, sa fascination pour la question de la ressemblance, ou encore ses liens avec d'illustres écrivains, dont Samuel Beckett et Jean-Paul Sartre.

Nombre de chefs-d'oeuvre seront rassemblés, dont la Boule suspendue, la Femme au chariot et le célèbre Homme qui marche, à partir de la riche collection de la Fondation Alberto et Annette Giacometti à Paris. Plus de 110 sculptures et 50 peintures constitueront cette exposition spectaculaire, qui mettra en lumière une brillante carrière s'étalant sur cinq décennies. Incontournable, Giacometti!

SOYEZ DES NÔTRES!

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES À LA FIN

DE LA VISITE DE PRESSE AVEC :

Line OUELLET, directrice et

conservatrice en chef, MNBAQ

Catherine GRENIER, directrice

et conservatrice générale, Fondation Alberto

et Annette Giacometti, Paris, et commissaire

de l'exposition

Mathilde LECUYER-MAILLÉ, attachée de

conservation, Fondation Alberto et

Annette Giacometti, Paris, commissaire

associée de l'exposition

André GILBERT, conservateur aux expositions, MNBAQ, et coordonnateur de l'exposition

Jean HAZEL, designer principal, MNBAQ

L'exposition Alberto Giacometti est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec du 8 février au 13 mai 2018 et elle est coorganisée avec la Fondation Giacometti, Paris.

Cette exposition a été rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

