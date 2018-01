Nouvelle exposition à l'hôtel de ville - Apprenez-en plus sur les personnages historiques derrière les noms des stations du métro de Montréal







MONTRÉAL, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le hall de l'hôtel de ville accueille entre ses murs la première exposition de l'année intitulée Le métro, véhicule de notre histoire.

Réalisée par la Fondation Lionel-Groulx, avec le soutien de la Société de transport de Montréal et de Québecor, l'exposition gratuite présente les faits d'armes de personnages qui ont marqué l'histoire de Montréal et dont les noms sont maintenant associés à 28 des 68 stations du métro montréalais. Joliette, LaSalle, Lionel-Groulx, Viau, Sherbrooke, Crémazie sont autant de stations de métro nommées en l'honneur de ces personnages dont on ignore souvent l'histoire.

« Voilà une belle occasion pour toutes et tous de connaître le parcours de figures marquantes de Montréal. Dans le cadre de cette exposition, j'invite également les visiteurs à nous soumettre les noms de femmes inspirantes qui pourraient, un jour, donner leur nom à une station du métro. Le métro, véhicule de notre histoire s'inscrit dans la programmation annuelle d'expositions présentées gratuitement à l'hôtel de ville », déclare Mme Cathy Wong, présidente du conseil de ville.

« Le métro, véhicule de notre histoire nous invite à faire plus ample connaissance avec ceux qui ont marqué profondément notre identité, à travers le métro montréalais, un modèle d'ingéniosité témoin de grands bouleversements de notre histoire. Aujourd'hui, monter à bord de l'un de ses wagons c'est découvrir des stations à l'architecture unique et des créations d'artistes talentueux. Nous pouvons en être très fiers », ajoute M. Éric Alan Caldwell, responsable du transport au comité exécutif.

Horaire

L'exposition Le métro, véhicule de notre histoire se tiendra du 9 au 31 janvier, du lundi au vendredi de 8h à 17 h, et le samedi de 12 h à 16 h. Fermé le dimanche. Entrée gratuite.

Coordonnées

Hôtel de Ville

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite : 510, rue Gosford et place Vauquelin.

Exposition extérieure

Le Bureau de la présidence du conseil municipal présente également l'exposition extérieure Aime comme Montréal à l'arrière de l'hôtel de ville, au bas des escaliers de la place Vauquelin. Une exposition sur le vivre-ensemble en 12 tableaux, réalisée en partenariat avec l'organisme Diversité artistique Montréal (DAM), avec le concours des photographes Jacques Nadeau et Mikaël Theimer.

Information: Par téléphone au 311 ou 514 872-0311 (de l'extérieur de Montréal) ou par courriel à presidenceduconseil@ville.montreal.qc.ca.

Des photos de l'exposition Le métro, véhicule de notre histoire sont disponibles par l'entremise du lien suivant : https://www.fondationlionelgroulx.org/Le-metro-vehicule-de-notre,792.html.

Des photos de l'exposition Aime comme Montréal sont disponibles par l'entremise du lien suivant : https://we.tl/HeBgUbcgV7

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 17:19 et diffusé par :