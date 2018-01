L'UQAM lance la plus importante campagne de financement de son histoire







MONTRÉAL, le 17 jan. 2018 /CNW Telbec/ - Sous le thème « 100 millions d'idées », l'Université du Québec à Montréal (UQAM) lance aujourd'hui la plus importante campagne de financement de son histoire. À la veille de son 50e anniversaire, l'Université s'est donné un objectif audacieux de 100 millions de dollars, mais ses ambitions le sont tout autant : il y a des millions d'idées à concrétiser. Déjà, près de 35 millions de dollars ont été recueillis.

Visionner la vidéo qui présente la campagne.

La nouvelle rectrice, Magda Fusaro, rappelle que depuis sa fondation en 1969, l'UQAM a contribué à transformer le visage de la société québécoise. « Son action, son dynamisme et son audace ont permis de démocratiser l'accès aux études supérieures et de concourir à l'essor scientifique, social, économique et culturel du Québec. Aujourd'hui, les forces vives de l'Université, ses partenaires, ses diplômés et toute la société sont invités à participer à sa campagne majeure de financement. Ensemble, donnons à l'UQAM les moyens de poursuivre sa mission avec force et conviction. Donnons à l'UQAM les moyens de ses ambitions ».

Selon Jean-Marc Eustache, président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM et président et chef de la direction de Transat, « Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes avant d'être passés par l'UQAM. C'est après l'UQAM que tout prend son sens. Je n'oublie jamais que l'UQAM m'a permis de devenir ce que je suis. Nous sommes un quart de million à avoir été façonnés par l'UQAM. Notre soutien est indispensable à cette institution dynamique, ouverte et humaine, caractérisée par un foisonnement d'idées et une effervescence incomparables ».

Cette campagne compte également sur le leadership et l'engagement indéfectible de quatre coprésidents, Uqamiennes et Uqamiens de coeur, tous diplômés de l'Université : Richard Cacchione, président d'Hydro-Québec Production; Louise Champoux-Paillé, administratrice de sociétés certifiée; Dominique Dionne, vice-présidente, affaires publiques et communications stratégiques chez Investissements PSP; et Philippe Meunier, chef de la création et cofondateur de Sid Lee.

Se conformer aux idées et aux usages établis n'a jamais été dans la nature de l'UQAM. Depuis sa fondation, elle prône un regard différent, voire déstabilisant. Mais n'est-ce pas en faisant les choses autrement qu'on réalise de grandes avancées? « À titre de diplômé et d'acteur du développement économique du Québec, j'en suis personnellement convaincu. C'est pourquoi j'ai accepté d'agir comme porte-parole et coprésident de cette importante campagne, qui s'échelonnera sur les cinq prochaines années », mentionne

Richard Cacchione, coprésident de la campagne.

Selon Louise Champoux-Paillé, coprésidente de la campagne : « L'UQAM joue un rôle significatif dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous, un rôle qui dépasse même la formation universitaire, qui s'étend au-delà du périmètre du campus et atteint une dimension nationale et internationale ».

Dominique Dionne, également coprésidente de campagne, rappelle que « la présence de l'UQAM doit encore grandir et son rayonnement s'accroître, entre autres dans son quartier et dans la ville. Près de 50 ans plus tard, quelque 260 000 diplômés de l'UQAM prennent part activement au développement de la société. Dans tous les domaines professionnels, ils innovent et font preuve d'une créativité unique. »

Et s'il y a quelque chose de fondamental à l'UQAM, c'est bien la créativité, souligne Philippe Meunier, coprésident de campagne : « Être créatif, c'est ne pas hésiter à bousculer les conventions ni à sortir du cadre pour faire bouger les choses. À l'UQAM, les créatifs et les originaux ont leur place. »

Grâce à un cabinet de campagne formé de 20 personnes qui rayonnent dans tous les domaines de la société et qui ont l'UQAM à coeur, l'objectif est de recueillir, d'ici 2022, 100 millions de dollars afin de soutenir et concrétiser des projets répartis selon cinq axes :

L'UQAM a profité de cette soirée pour illustrer cet ancrage en dévoilant la projection architecturale intitulée 100 millions d'idées. Cette projection, qui illuminera jusqu'en mars la façade du pavillon Président-Kennedy situé au coeur du Quartier des spectacles, évoque le foisonnement des idées et de la créativité que l'on retrouve à l'UQAM.

« L'UQAM, c'est un milieu où les idées circulent, soutient la rectrice Magda Fusaro. Ces idées s'échangent, se partagent, s'entrechoquent pour donner naissance aux débats sociétaux et aux projets innovants, contribuant non seulement à faire progresser le savoir, mais également à embellir et à améliorer nos vies. L'UQAM a 100 millions d'idées qui ne demandent qu'à se réaliser. Ensemble, osons l'UQAM. »

À propos de la Fondation de l'UQAM

Créée en 1976, la Fondation de l'UQAM a comme mission de recueillir des dons afin de contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création à l'UQAM et de favoriser l'accessibilité aux études universitaires par l'offre de bourses aux étudiants. Grâce au soutien financier de ses généreux donateurs, la Fondation verse chaque année à l'Université les fonds amassés pour assurer le développement de projets porteurs et la réussite aux études dans de nombreux champs du savoir.

À propos de l'UQAM

Créative, ouverte et dynamique, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université de pointe dont le rayonnement est international. L'originalité et les caractéristiques propres de ses 300 programmes, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa réputation. Située au coeur de Montréal, l'UQAM accueille plus de 42 000 étudiants.

