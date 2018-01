B2B Banque augmente son taux préférentiel







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 17 jan. 2018) - B2B Banque annonce une augmentation de 25 points de base de son taux préférentiel de 3,20 % à 3,45 % et ce, à compter du 18 janvier 2018.

À propos de B2B Banque

B2B Banque est un important fournisseur de produits bancaires à plus de 27 000 conseillers financiers et courtiers partout au Canada. Par l'intermédiaire des réseaux professionnels de conseillers et de courtiers, B2B Banque offre une vaste gamme de produits et de services aux consommateurs, y compris des prêts investissement, des prêts REE et des prêts CELI, des prêts hypothécaires, des CPG, des services bancaires, ainsi que des comptes d'investissement et autres services connexes offerts par l'entremise de B2B Banque Services de courtiers. C'est avec fierté que B2B Banque se consacre à répondre aux besoins de ses clients, et elle continue d'offrir des solutions et des produits innovateurs qui aident les conseillers financiers et les courtiers à établir des relations fructueuses avec leurs clients. B2B Banque est une banque de l'annexe 1. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://b2bbanque.com.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 17:33 et diffusé par :