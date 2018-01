Circle K annonce les premières opportunités de franchises avec service complet au Canada : Des possibilités de croissance excitantes ciblent la province de l'Ontario







LAVAL, QC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») (TSX: ATD.A ATD.B), l'un des plus importants réseaux de magasins d'accommodation comptant plus de 15 000 magasins à l'échelle internationale, est heureuse d'annoncer les premières opportunités de franchises avec service complet de sa marque Circle K au Canada. L'expansion marque l'arrivée des toutes premières franchises sous la bannière Circle K au Canada, l'offre ciblant initialement la province de l'Ontario. Les parties intéressées auront la possibilité de rejoindre un réseau mondial de magasins corporatifs et licenciés.

L'entrée de Circle K sur le marché des franchisés de l'Ontario commence immédiatement et vise à favoriser la croissance de la marque dans la province qui connaît une forte croissance. Les emplacements des franchises viendront également compléter le réseau de près de 10 000 magasins Couche-Tard en Amérique du Nord, y compris 2 200 au Canada. La proposition comprend l'accès aux célèbres marques maison de Circle K, une formation approfondie et un enseignement continu de la marque, ainsi qu'un soutien complet sur le plan opérationnel et marketing. Les nouveaux magasins franchisés afficheront le logo Circle K, une marque phare pour les clients à travers le monde recherchant une expérience de magasinage simple.

« À Circle K, nous sommes déterminés à nous concentrer sur la croissance à l'échelle internationale et nous sommes impatients de fournir à des partenaires d'affaires en Ontario la gamme complète des produits et services de la marque Circle K », a déclaré Matt McCure, vice-président, Franchises internationales, Circle K. « Nous sommes ravis de savoir que grâce à cette offre de franchises, encore plus de détaillants seront en mesure de se joindre à nous dans notre mission de devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et de carburant à travers le monde. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, il est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Irlande, en plus d'avoir une présence importante en Pologne.

Au 15 octobre 2017, et suivant l'acquisition des magasins Holiday, le réseau de Couche-Tard comptait 9,987 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 657 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 19 unités d'affaires, dont 15 aux États-Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 100 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord. De plus, par l'entremise de CrossAmerica Partners LP, Couche-Tard fournit du carburant pour le transport routier sous différentes bannières à plus de 1 200 sites aux États-Unis.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de dix unités d'affaires. Au 15 octobre 2017, la société comptait 2 750 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employés, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits tels que de l'énergie stationnaire, du carburant pour le secteur maritime, du carburant pour le secteur de l'aviation et des produits chimiques. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés arborant nos marques, quelque 25 000 personnes travaillent dans notre réseau de détail, nos terminaux et nos centres de services en Europe.

De plus, en vertu des contrats de licence, plus de 1 800 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 14 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Macao, Malaisie, Mexique, Philippines et Vietnam), ce qui porte à plus de 15 700 le nombre de magasins dans notre réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard Inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : http://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, et notamment au futur, tels que « prévoir », « évaluer », « estimer », « croire », « s'attendre à », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Contacts pour les franchises :

Site web: http://franchise-circlek.com/

