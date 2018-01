Martial Vincent nommé président et chef de la direction de TCP Câble







CARIGNAN, QC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Monsieur Marc April, président du conseil d'administration de TCP Câble, un chef de file reconnu dans la fabrication de câbles et de harnais électriques, est fier d'annoncer la nomination de Martial Vincent au poste de président et chef de la direction de TCP Câble. M. Vincent a également acquis des parts de la société à titre d'actionnaire minoritaire.

« Notre entreprise va bientôt célébrer ses 50 ans d'existence et nous souhaitions nous doter de l'expertise nécessaire afin de propulser notre croissance alors que nous amorçons une période charnière dans notre plan de développement », souligne Marc April. « Nous sommes confiants que Martial Vincent saura insuffler une nouvelle énergie à TCP Câble pour consolider notre leadership dans notre industrie. »

Comptable professionnel agréé de formation, Martial Vincent a développé depuis plus de 25 ans une solide expérience de gestionnaire dans les secteurs des communications et de la haute technologie. Jusqu'à récemment, il était chef de la direction du Varitron, un chef de file en assemblage de produits électroniques. Il a auparavant agi en tant que producteur en divertissement pendant 15 ans et occupé divers postes de gestion dans l'industrie des communications incluant la vice-présidence d'Astral Média.

Martial Vincent est très actif dans la communauté des affaires et l'industrie du transport. Il est président du conseil d'administration du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre, membre du conseil d'administration de DEL (Développement économique de l'agglomération de Longueuil), membre du Conseil d'orientation du Centre Laurent Beaudoin, associé à la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke, membre fondateur de la Grappe industrielle pour les véhicules électriques et intelligents en plus d'être membre du conseil d'administration et trésorier de la Grappe.

À propos de TCP Câble

Fondé en 1971 et basé à Carignan au Québec, TCP Câble est un chef de file reconnu dans la fabrication de câbles et de harnais électriques dans plusieurs secteurs d'activités : les véhicules spécialisés, les appareils électroménagers ainsi que les domaines militaire et industriel. En 2008, la société a étendu ses opérations au Mexique où elle possède deux usines de production à San Luis Potosi et Matehuala. TCP Câble compte 120 employés à son siège social et son usine de 50 000 pieds carrés à Carignan au Québec et 450 employés dans ses installations totalisant 100 000 pieds carrés au Mexique. www.tcpcable.ca

