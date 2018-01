Mazda en tête de file pour l'économie de carburant ajusté du fabricant dans le rapport de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour la cinquième année consécutive







HIROSHIMA, Japon, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Mazda Motor Corporation a annoncé que le Rapport des tendances en économie de carburant pour véhicules légers1 (en anglais), publié par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) le 12 janvier 2018, a classé la société en tête de palmarès pour l'économie de carburant ajusté du fabricant pour l'année-modèle 20162. Mazda se classe au premier rang pour la cinquième année consécutive.

Le rapport de l'EPA établit un sommaire des tendances en économie de carburant par année-modèle pour les véhicules vendus aux États-Unis et classe les fabricants d'automobiles en fonction de l'économie de carburant ajusté du fabricant. L'économie de carburant moyenne totale de Mazda a été de 29,6 milles par gallon (mpg), une amélioration de 0,4 mpg par rapport à l'année précédente.

Mazda a comme mission d'enrichir la vie des gens et la société dans son ensemble tout en contribuant à préserver la beauté de la Terre. La société a élaboré la TECHNOLOGIE SKYACTIV, une gamme novatrice de moteurs, de transmissions, de carrosserie et de châssis, qu'elle a déployée dans l'ensemble de ses modèles pour offrir à tous les consommateurs le plaisir de la conduite et un rendement exceptionnel au chapitre de la protection de l'environnement et de la sécurité. Ces efforts constants ont joué un rôle clé dans le classement de Mazda qui est arrivée en tête de file pour ce qui est de l'économie de carburant moyenne totale, et ce, cinq années d'affilée.

Désormais, Mazda souhaite contribuer à la création d'un avenir dans lequel les gens, la planète et la société peuvent coexister avec les automobiles, à l'enrichissement de la vie des gens grâce à l'expérience de la propriété automobile qui met en vedette la conduite agréable, et à devenir une marque automobile à laquelle les clients se sentent fortement attachés.

1 Rapport annuel publié par l'EPA qui établit un sommaire des tendances en économie de carburant pour les

nouvelles voitures de tourisme et les nouveaux camions légers depuis 1975.

http://www3.epa.gov/otaq/fetrends-complete.htm 2 Économie de carburant ajusté du fabricant : L'économie de carburant moyenne de tous les véhicules vendus

par un fabricant pendant un an. Dans son rapport sur les tendances en économie de carburant, l'EPA utilise

les chiffres combinés d'économie de carburant en milieu urbain et sur autoroute pour chaque modèle par

année-modèle, et la moyenne est pondérée en fonction du volume des ventes.

Site Web officiel de l'EPA : http://www.epa.gov/

Site Web de la technologie environnementale de Mazda : http://www.mazda.com/technology/env/

