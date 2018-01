80 % de l'apprentissage passe par la vision : « Tout pour nos enfants » : L'Association des optométristes du Québec (AOQ) appuie en principe l'initiative du gouvernement







MONTRÉAL, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des optométristes du Québec (AOQ) appuie en principe l'initiative Tout pour nos enfants annoncée hier par le gouvernement du Québec visant à offrir un examen oculovisuel aux élèves du préscolaire et à sensibiliser les parents de 3 à 5 ans à l'importance d'un examen de la vue avant l'entrée à l'école, considérant que 80 % de l'apprentissage passe par la vision.

Inspirée par l'expérience d'autres provinces canadiennes comme l'Alberta et l'Ontario, l'AOQ a d'ailleurs lancé en Estrie en septembre dernier le projet-pilote Je vois...j'apprends!MD, un programme à but non lucratif unique au Québec qui vise à détecter et traiter les enfants de la maternelle ayant des troubles de vision afin que chaque enfant puisse voir et apprendre au mieux de ses capacités. Chaque élève estrien fréquentant la maternelle qui en a besoin reçoit une paire de lunettes sans frais à la suite d'un examen de la vue par un optométriste participant au programme. Un examen de la vue complet est la manière idéale de détecter des anomalies, mais aussi de prévenir leur apparition, tandis que le dépistage ne comprend que quelques tests qui ne permettent pas de déceler tous les troubles de l'oeil.

« Nous aurions souhaité plus de précisions sur cette initiative aux contours vagues qui n'a pas fait l'objet de consultations auprès de l'AOQ et laisse nos questions sans réponses. Nous sommes notamment préoccupés de la proposition de réaliser les examens dans les écoles, une approche peu pratique et fort coûteuse, d'autant plus que les 1400 optométristes sont facilement accessibles avec tout l'équipement et les services requis, et présents partout au Québec. Nous offrons donc notre entière collaboration au gouvernement pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'initiative Tout pour nos enfants afin que son déploiement soit conforme aux meilleures pratiques », a déclaré Dr Steven Carrier, optométriste et président de l'AOQ.

« Nous attendons toujours par ailleurs une réponse à nos demandes de juste rémunération, à la suite de l'offre dérisoire du gouvernement du Québec reçue le 12 décembre, rejetée catégoriquement par l'AOQ. Si le gouvernement ne bonifie pas radicalement son offre, nos membres seront bien malgré eux contraints de se retirer de la RAMQ, et ne seront pas en mesure de participer à l'initiative Tout pour nos enfants, ce qui serait déplorable » a conclu Dr Carrier.

Lors de l'assemblée spéciale de l'AOQ qui s'est tenue en novembre dernier, les optométristes ont voté unanimement en faveur de leur non-participation au régime public en cas d'échec des négociations. Ainsi, 95 % des optométristes ont transmis leurs formulaires de non-participation à l'AOQ en l'autorisant à les remettre à la RAMQ si les négociations arrivaient à une impasse. La non-participation des optométristes prendrait alors effet 30 jours plus tard.

À propos de l'Association des optométristes du Québec

Fondée en 1966, l'Association des optométristes du Québec (AOQ) représente les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses 1400 membres. Elle fait aussi mieux connaître le rôle des optométristes, et mène des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur la santé des yeux et de la vision. Facilement accessibles partout au Québec, les optométristes jouent un rôle critique de première ligne pour détecter, traiter et prévenir les troubles visuels et certaines maladies oculaires.

