Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Famille

Mme France Dompierre est nommée, à compter du 29 janvier 2018, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Dompierre est actuellement directrice générale de la sécurité en transport au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Stéphane Labrie est nommé, à compter du 22 janvier 2018, membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Labrie est actuellement membre du conseil d'administration et président?directeur général de la Régie du bâtiment du Québec.

Mme Marie-Josée Gouin est nommée, à compter du 22 janvier 2018, membre et vice?présidente de cette commission. Mme Gouin est actuellement membre et présidente de cette commission.

M. René Mongeau est nommé, à compter du 29 janvier 2018, membre de cette même commission. M. Mongeau a été président de l'Ordre des agronomes du Québec.

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études

M. Francis Paré est nommé membre du Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études.

Coroner

Mme Lyne Chouinard est nommée de nouveau coroner à temps partiel.

