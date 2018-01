La ministre Joly rencontre le milieu culturel de Toronto pour mieux appuyer la lutte contre le harcèlement sexuel







Le gouvernement du Canada se joint aux efforts pour garantir le respect de la dignité humaine

TORONTO, le 17 jan. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a participé aujourd'hui à deux rencontres : l'une organisée par la Professional Association of Canadian Theatres (PACT) et la Canadian Actors' Equity Association, et l'autre, par l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA). Le 5 janvier dernier, la ministre Joly a demandé la révision des politiques de financement de Patrimoine canadien afin d'assurer que les organismes bénéficiaires favorisent des milieux de travail sains et exempts de harcèlement.

Au cours des deux rencontres d'aujourd'hui, la ministre a discuté avec différents intervenants des meilleures façons d'appuyer le changement de culture nécessaire pour enrayer le harcèlement et garantir à tous les Canadiens un environnement de travail sain. Les cas de harcèlement sont un problème au sein du secteur culturel, tout comme dans d'autres secteurs, et les intervenants réunis s'entendent sur la nécessité de travailler ensemble pour promouvoir un environnement de travail sain.

Lors de la réunion organisée par la PACT et la Canadian Actors' Equity Association, des représentants du milieu du théâtre, de la danse et de la musique ainsi que de l'Indigenous Performing Arts Alliance étaient présents. Quant à la réunion organisée par l'ACTRA, on comptait des directeurs de la Guilde canadienne des réalisateurs, ainsi que des représentants de la Canadian Media Producers Association, du Writers Guild of Canada et de la Fédération internationale des acteurs.

Ces discussions font partie d'une série de démarches de l'industrie pour en arriver à des solutions concrètes afin d'assurer un environnement sain dans le milieu culturel.

La ministre a réitéré son appui à ces démarches communes et s'est à nouveau engagée à développer des solutions concrètes avec le milieu pour assurer la santé, la sécurité et la dignité de tous ceux et celles qui se vouent aux arts et à la culture au Canada.

Patrimoine canadien trouvera des moyens de soutenir les travailleurs culturels en investissant dans des projets tels que des boîtes à outils et le partage de meilleures pratiques, permettant ainsi au secteur culturel de mieux répondre aux enjeux liés au harcèlement dans les milieux de travail.

Citations

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens méritent le respect. Le mouvement #metoo n'est pas éphémère : c'est un appel à l'action. En tant que ministre et en tant que femme, cette question me tient à coeur et je vais faire ma part pour trouver les meilleures façons de lutter contre le harcèlement dans le milieu des arts et de la culture. J'offre tout mon soutien aux victimes et je suis certaine qu'ensemble, nous trouverons des solutions pour enrayer cette situation. Je tiens à remercier la PACT, l'ACTRA et la Canadian Actors' Equity Association du leadership dont elles font preuve à cet égard. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« La Canadian Actors' Equity Association et la Professional Association of Canadian Theatres veulent jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre le harcèlement sexuel et l'intimidation dans le milieu canadien du théâtre professionnel, de la mise en oeuvre de la campagne "Not In OUR Space!" à la présentation conjointe de la rencontre d'aujourd'hui avec des intervenants de l'industrie des arts de la scène. Cette réunion a pour but de discuter de stratégies anti-harcèlement pratiques et efficaces en milieu de travail, de mettre en commun des mesures et de créer un plan d'action national collaboratif pour le secteur des arts du spectacle. Nous avons hâte de partager les résultats de cette rencontre et les prochaines étapes à suivre. »

- Arden R. Ryshpan, directrice générale, Canadian Actors' Equity Association, et Sara Meurling, directrice générale, Professional Association of Canadian Theatres

« L'ACTRA se réjouit de la volonté de la ministre Joly de travailler avec le secteur de la création pour élaborer une réponse, à l'échelle de l'industrie, au harcèlement sexuel, à la discrimination, à l'intimidation et à la violence. Des représentants du milieu culturel ont tous convenu d'adopter une politique de tolérance zéro face au harcèlement. Ensemble, nous avons à coeur de trouver des solutions efficaces afin de lutter contre les abus dans notre industrie. »

- David Sparrow, président national de l'ACTRA- David Sparrow, président national de l'ACTRA

Produits connexes

Déclaration sur l'importance d'un milieu de travail exempt de harcèlement dans le secteur culturel www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2018/01/declaration_sur_limportancedunmilieudetravailexemptdeharcelement.html

