La Banque HSBC Canada hausse son taux préférentiel







VANCOUVER, le 17 janv. 2018 /CNW/ - La Banque HSBC Canada haussera son taux préférentiel sur les prêts de 25 points de base, ce qui le fait donc passer de 3,20 pour cent à 3,45 pour cent. Cette hausse entre en vigueur le 18 janvier 2018.

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, lequel est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 526 G $US au 30 septembre 2017. Il sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau international constitué d'environ 3 900 bureaux répartis dans 67 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui sont reliés entre eux grâce à des technologies de pointe. Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à @HSBCCanada

