74e congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le Prix Fernand-Houle à Jim Hewitt







QUÉBEC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 74e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis le Prix Fernand-Houle à M. Jim Hewitt.

L'ACRGTQ met sur pied l'année dernière, la remise d'un prix qui sera attribuée pour honorer une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie. Ce prix sera remis sur une base annuelle, lors du congrès de l'Association.

«L'ACRGTQ rend hommage à un bâtisseur de l'industrie qui, tout en contribuant au rayonnement de l'industrie, a eu une carrière impressionnante dans l'industrie de la construction», a mentionné M. Roger Arsenault, président du conseil d'administration, lors de la remise du prix.

Jim Hewitt a joint l'entreprise familiale que son père, Robert, a fondée en 1952 très tôt dans sa carrière et y a oeuvré dans des emplois très variés. Il y a également occupé de nombreux postes de direction, et ce, un peu partout dans l'est du Canada.

Il a su poursuivre la croissance de l'entreprise familiale en ouvrant jusqu'à 45 succursales Hewitt au Québec, dans l'ouest du Labrador ainsi que les Maritimes.

Son implication dans sa communauté a été grandement appréciée à différent niveau, notamment dans les domaines philanthropiques et caritatifs.

Après des de nombreuses années à développer et à faire grandir l'entreprise familiale, le récipiendaire du prix Fernand Houle 2018 a cédé les rênes de l'entreprise à l'automne dernier à Toromont CAT.

À propos de Fernand Houle

Fondateur de EBC inc., c'est en mettant de l'avant ses qualités d'ingénieur et de fonceur qu'il est devenu un des entrepreneurs généraux les plus respectés du Québec. Ayant rendu l'âme en 2010, ce visionnaire de notre industrie a pavé la voie à de nombreuses organisations québécoises qui sont aujourd'hui reconnues, elles aussi, comme des fleurons de notre industrie.

Il a été également grandement impliqué dans différentes associations. Il a été notamment président du conseil d'administration de l'ACRGTQ en 1984 et été membre du premier conseil d'administration de l'Association des entreprises en construction du Québec (AECQ). Il y a siégé comme officier et y a siégé également au comité exécutif à titre de secrétaire de 1976 à 1979.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 15:24 et diffusé par :