Morneau Shepell obtient la désignation de fournisseur attitré de services numériques en santé mentale auprès de l'OTN







Les fournisseurs de soins de santé de l'Ontario peuvent maintenir accéder à un programme de counseling multimode primé

TORONTO, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Morneau Shepell (TSX : MSI), un important fournisseur de services numériques en santé mentale au Canada, a annoncé aujourd'hui que l'Ontario Telemedicine Network (OTN) l'a désignée comme fournisseur attitré de services numériques en santé mentale et de services électroniques de thérapie cognitivo-comportementale.

Morneau Shepell a obtenu cette désignation au terme d'un processus rigoureux et concurrentiel qui visait particulièrement à trouver des solutions éprouvées donnant aux gens les moyens et le soutien nécessaires pour gérer leurs problèmes de santé mentale, offrant un accès rapide aux soins, permettant de réduire la stigmatisation associée aux troubles mentaux, rendant les gens aux prises avec un problème de santé mentale plus enclins à demander de l'aide et améliorant la qualité de vie.

L'entente visant les fournisseurs attitrés est conclue avec quatre fournisseurs de solutions. Il est possible d'y accéder par l'intermédiaire du Centre d'innovation de l'OTN à https://otn.ca/innovationcentre/mood-anxiety. Cette entente est accessible à tous les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) et aux fournisseurs de soins communautaires qui font partie de ces RLISS. Elle leur permettra de procéder plus facilement à l'acquisition et à la mise en oeuvre de la solution numérique en santé mentale de Morneau Shepell, car elle est conforme au processus d'approvisionnement concurrentiel ouvert, ce qui permet de réduire considérablement la durée du processus d'approvisionnement.

Le système de counseling multimode de Morneau Shepell, qui met l'accent sur la prévention et l'intervention précoce, propose une gamme de services numériques de soutien en santé mentale. Les fournisseurs de soins communautaires de l'Ontario auront accès à ce qui suit :

Mon Migo®, une application mobile donnant accès à des services électroniques de thérapie cognitivo-comportementale;

Premier contact, un service de messagerie texte en temps réel permettant de communiquer avec les conseillers de Morneau Shepell ;

; du counseling par vidéoconférence;

du counseling de groupe en ligne;

du cybercounseling par courriel;

du counseling par téléphone;

des services de soutien autonome en ligne et des ressources numériques.

« Cette désignation de fournisseur attitré auprès de l'OTN est un pas dans la bonne direction dans le cadre des efforts déployés pour améliorer la vie des gens au sein de nos collectivités, car elle facilitera l'accès aux solutions en santé mentale, a déclaré Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Nous sommes fiers de collaborer avec l'OTN et son vaste réseau dans le secteur des soins de santé. Nous avons pris l'engagement à maintenir avec l'OTN une relation durable et mutuellement avantageuse afin que les Ontariens et Ontariennes qui font appel à nos services puissent recevoir les meilleurs soins possible. »

Tous les services fournis par l'intermédiaire du système de counseling multimode sont confidentiels et toutes les conversations en ligne se déroulent sur des plateformes sécurisées. Morneau Shepell offre ses services de counseling dans plus de 150 langues, en bénéficiant de l'appui de son réseau national de cliniciens et de ses centres d'accès aux services.

« L'OTN s'est engagé à améliorer l'accès aux solutions de soins virtuels qui produisent un effet vraiment positif sur les patients et le système de soins de santé, a affirmé le Dr Ed Brown, chef de la direction de l'OTN. Les solutions offertes par l'entremise de cette entente visant les fournisseurs attitrés, comme l'excellente solution de Morneau Shepell, outillera les Ontariens et Ontariennes afin qu'ils puissent maîtriser davantage leurs symptômes d'anxiété et de dépression. De plus, elles seront particulièrement utiles aux personnes qui ont de la difficulté à obtenir un traitement en raison de leur emplacement géographique ou des listes d'attente. »

Depuis près de 40 ans, Morneau Shepell est l'un des principaux fournisseurs de services de counseling axés sur la recherche de solutions. La société apporte du soutien à plus de 20 millions de personnes dans le monde grâce à ses services électroniques de thérapie cognitivo-comportementale ainsi qu'aux services offerts dans le cadre de son programme de gestion d'invalidité, de son programme d'aide aux employés et à la famille, et de son programme de soutien aux étudiants.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille, le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 15:13 et diffusé par :