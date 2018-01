Unifor se réjouit de l'abordabilité accrue des services de garde pour les familles néo-brunswickoises qui travaillent







MONCTON, NB, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Unifor se réjouit de la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de rendre les services de garde plus abordables et accessibles pour les parents qui travaillent.

« C'est un grand pas en avant pour rendre les services de garde plus abordables pour les parents qui travaillent, a déclaré Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique. C'est également important pour promouvoir l'égalité des femmes et leur permettre de participer pleinement au marché du travail. »

Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé que les familles ne consacreraient pas plus de 20 % de leur revenu aux services de garde pour les enfants de moins de cinq ans.

Le premier ministre Brian Gallant a dévoilé sa nouvelle politique de tarifs modiques, qui inclut une échelle dégressive fondée sur le revenu et le nombre d'enfants par ménage. Par exemple, une famille qui compte un nourrisson et un enfant d'âge préscolaire et qui gagne 80 000 $ par année aurait droit à une subvention de 2 700 $.

Les services de garde subventionnés seront offerts dans les centres de la petite enfance fraîchement désignés.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick espère qu'au moins 200 garderies demanderont des subventions pour se transformer en centres de la petite enfance afin d'offrir des services accessibles et inclusifs dans le cadre d'un investissement fédéral-provincial de 71 millions de dollars.

« C'est une bonne chose de jeter les bases d'une meilleure accessibilité, a indiqué Mme Payne. Il s'agit en fait du seul moyen de répondre à la demande croissante de services de garde abordables et de qualité. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

