Errare Humanum est

SHERBROOKE, QC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La direction de MYM Nutraceuticals Inc. tient à s'excuser publiquement d'une erreur qui s'est glissée dans l'un de ses communiqués et qui se retrouve sur son site Web. Dans ce communiqué, on dit que monsieur Yann Lafleur, président de CannaCanada, est le neveu du hockeyeur Guy Lafleur. Jamais le nom de monsieur Guy Lafleur n'a été lié au projet de construction de quinze serres de cannabis médical à Weedon. Néanmoins, pour éviter toute méprise, MYM a corrigé le communiqué de presse en retranchant les mots associant Yann Lafleur à monsieur Guy Lafleur.

Cette erreur est attribuable au fait que le communiqué a repris un échange entre un journaliste de la CBC et Yann Lafleur et que la personne qui a écrit le communiqué s'est fait résumer la situation par un tiers. Lors de cette conversation à bâtons rompus, Yann Lafleur avait dit que c'était un lointain cousin sans plus. Un tiers a résumé les propos des uns et des autres à l'auteur du communiqué de presse et c'est là que s'est commise l'erreur. Un cas classique de téléphone arabe.

Par ailleurs, le projet de MYM en est un de cannabis médicinal à des fins médicales et de chanvre à des fins industrielles et non pas de cannabis récréatif. C'est une distinction importante. MYM s'est dotée d'un partenaire en communication et en relations publiques pour le Québec, le Cabinet de relations publiques et de communication Nadeau Bellavance, présidé par monsieur Daniel Nadeau. Celui-ci a pour mission de répondre à toutes questions des médias ou de trouver la personne dans l'organisation pour répondre à leurs questions dans l'avenir. MYM est désolée que cette erreur de fait ait pris tant d'importance et elle s'excuse auprès de monsieur Guy Lafleur. MYM assure qu'elle n'a jamais utilisé le nom de monsieur Guy Lafleur, outre cette erreur dans ce communiqué fautif, et que personne de son organisation n'a fait valoir cette information fausse auprès de qui que ce soit.

