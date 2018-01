Fasken ouvre un dixième bureau







SURREY, BC, le 17 janv. 2017 /CNW/ - Le 1er février 2018, Fasken ouvrira un nouveau bureau à Surrey, en Colombie-Britannique, une des communautés d'affaires qui connaît la plus forte croissance au Canada, en plus d'être la deuxième plus grande ville en Colombie-Britannique.

Notre bureau de Surrey sera pratique pour un grand nombre de nos clients actuels qui ont présentement des intérêts commerciaux dans la région. Nous avons investi dans la technologie de pointe et le bureau est doté d'espaces pour les clients. Ce bureau offrira le même choix de services que celui du centre-ville de Vancouver et des autres bureaux du cabinet. Chez Fasken, nous collaborons pour jumeler expérience et innovation afin d'offrir les meilleures solutions juridiques.

« Fasken a des liens de longue date avec les clients locaux et la communauté. Il sera maintenant plus facile pour les clients actuels et les nouveaux clients de faire appel à Fasken pour obtenir les services juridiques dont ils ont besoin », affirme William Westeringh, c.r., associé directeur de la région de la Colombie-Britannique. « Nous accueillons tous les clients qui préfèrent obtenir des services juridiques dans leur coin. »

Notre bureau de Surrey est situé au sein d'une communauté d'affaires en plein essor, dans la Station Tower, 13401 - 108e avenue, bureau 1800, à proximité des services et du transport public de Gateway Station.

Les communautés de Surrey et de Fraser Valley ont un intérêt marqué pour certains domaines, dont la santé, les technologies propres, les technologies de l'information, l'agriculture, la fabrication et l'immobilier. Fasken possède une vaste expérience dans ces domaines ainsi que dans plusieurs autres. Comptant plus de 25 ans d'expérience auprès d'entreprises en démarrage et émergentes, Fasken est un conseiller de confiance à chacune des étapes de croissance d'une entreprise. Comme cela est toujours le cas, nos clients peuvent compter sur nous pour obtenir des solutions juridiques novatrices et pratiques adaptées à leurs besoins.

Chez Fasken, nous sommes plus souples afin de permettre à nos clients de continuer à recevoir les services exceptionnels auxquels ils s'attendent au sein d'un environnement d'affaires en constante évolution. Nous nous engageons également à bonifier notre offre en matière d'expertise juridique en ajoutant d'autres domaines à notre pratique, notamment les technologies financières, l'innovation manufacturière, la technologie liée à l'agriculture, l'intelligence artificielle et la technologie de chaînes de blocs.

