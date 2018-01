La ministre Joly mène à bien un voyage de travail de deux jours à Boston et à Manchester







L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, mène à bien un voyage à Boston et Manchester, où elle a réitéré l'importance de la relation entre le Canada et les États-Unis

BOSTON, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Les États-Unis peuvent compter sur le Canada comme meilleur pays ami, allié ou partenaire. De surcroît, nous sommes plus forts quand nous travaillons ensemble à consolider nos relations commerciales et à créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs, les entreprises et les familles de la classe moyenne. Voilà le message qu'a transmis l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, pendant son voyage de travail de deux jours à Boston (Massachusetts).

Le voyage de travail de la ministre Joly comportait un bref arrêt à Manchester (New Hampshire), où elle a prononcé un discours à l'occasion du 16e dîner de gala Martin Luther King, Jr., une activité organisée par le National Cultural Diversity Awareness Council. La ministre Joly a abordé le thème de cette année, « Like a good neighbor, Canada has always been there », en mettant en évidence les liens qui unissent nos deux pays : l'histoire, la famille, la culture, ainsi que les valeurs et les engagements communs.

Avant de prononcer son discours à Manchester, la ministre Joly a rencontré le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, et la membre du Congrès américain et de la Chambre des représentants, Ann Kuster (représentante démocrate du New Hampshire). À Boston, elle a rencontré Jay Ash, secrétaire au logement et au développement économique du Massachusetts. La ministre n'a pas manqué de rappeler, à chaque réunion, l'importance de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) en tant que moteur de croissance et de prospérité. Elle a aussi souligné le partenariat économique sans égal et de longue date entre les deux pays, ainsi que l'importance d'entretenir de solides relations bilatérales et commerciales avec le Canada afin de soutenir la croissance, l'innovation et les emplois bien rémunérés dans les deux pays.

Elle a aussi rencontré des représentants du Museum of Fine Arts, à Boston, une institution culturelle essentielle qui accueille chaque année plus d'un million de visiteurs, et de l'American Academy of Arts and Sciences, une société savante qui réunit des dirigeants de divers secteurs dans le but de s'attaquer aux problèmes de la nation et du monde.

La ministre Joly a achevé son voyage en visitant deux des écosystèmes d'innovation à Boston : le Berkman Klein Center for Internet and Society, à l'Université de Harvard, et le Media Lab, rattaché au Massachusetts Institute of Technology. Les discussions ont alors porté sur les difficultés et les possibilités que doivent gérer les industries culturelles et créatives ainsi que sur les mesures à prendre pour assurer leur succès, tant à l'échelle nationale qu'internationale, dans un monde numérique en plein essor.

« Le partenariat entre le Canada et les États-Unis s'est établi au fil du temps comme un modèle pour le monde entier. Nos deux pays sont liés par une histoire et des valeurs communes, une économie intégrée qui procure à chacun une prospérité sans précédent. J'ai hâte de travailler à consolider et à promouvoir cette relation alors que nous nous tournons vers l'avenir et que nous tendons vers une profitabilité réciproque, la création d'emplois, le développement économique durable, de même que des échanges culturels dynamiques. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Le Canada achète plus de marchandises aux États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni mis ensemble.

achète plus de marchandises aux États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni mis ensemble. Le Canada , le Mexique et les États-Unis représentent plus d'un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial, bien qu'ils comptent pour moins de 7 % de la population mondiale.

, le Mexique et les États-Unis représentent plus d'un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial, bien qu'ils comptent pour moins de 7 % de la population mondiale. Le Canada et les États-Unis ont la frontière sécuritaire commune la plus longue au monde. Près de 400 000 personnes la traversent chaque jour, tout comme des produits et services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars.

et les États-Unis ont la frontière sécuritaire commune la plus longue au monde. Près de 400 000 personnes la traversent chaque jour, tout comme des produits et services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. L'an dernier, le premier ministre Trudeau, des membres du Cabinet, des secrétaires parlementaires, des premiers ministres provinciaux et territoriaux, des comités parlementaires et d'autres représentants du gouvernement ont effectué plus de 245 visites aux États-Unis ou rencontres au Canada et à l'étranger avec des cadres supérieurs américains.

L'économie nord-américaine s'est énormément développée grâce à l'ALÉNA. Depuis 1994, nos relations commerciales combinées ont triplé, pour atteindre près de 1 trillion de dollars américains en valeur.

