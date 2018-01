L'Autorité des marchés financiers est l'hôte d'une importante conférence internationale







MONTRÉAL, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers est heureuse d'accueillir, les 17 et 18 janvier 2018, certains des plus grands régulateurs du monde dans le cadre de la toute première conférence internationale portant sur l'utilisation des technologies dans la mise en application des lois.

Cet événement unique réunira plus de 35 participants, dont plusieurs des régulateurs étrangers les plus innovants en cette matière, soit l'Allemagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis, Israël, Hong Kong, le Royaume-Uni, Singapour et la Suisse.

« Au coeur de ces deux jours de conférence, qui se déroule sous l'égide de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), les participants auront l'occasion de partager leurs connaissances sur les outils technologiques qui sont actuellement en place dans la lutte contre le crime financier », indique le président-directeur général de l'Autorité, Louis Morisset. « La conférence permettra aussi d'identifier les enjeux communs et de discuter des nouvelles avenues qui s'offrent aux régulateurs en matière de prévention et de détection. »

Ajoutons que cette conférence internationale fera également une large place aux Fintech et à l'intelligence artificielle, deux grandes avancées technologiques pour lesquelles Montréal est maintenant considérée comme un des épicentres mondiaux dans leur récente expansion.

Étant donné le caractère stratégique et confidentiel des échanges, cette conférence internationale se déroulera à huis clos. Les journalistes intéressés par les thèmes abordés pourront toutefois s'entretenir avec le directeur général du contrôle des marchés de l'Autorité des marchés financiers et président du Comité 4 de l'OICV sur l'application des lois et l'échange d'information, Jean-François Fortin, qui sera disponible pour des entrevues.

Toute demande doit être préalablement acheminée au directeur des relations médias de l'Autorité, Sylvain Théberge, au 514 940-2176.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

