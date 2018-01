Lancement d'un appel de projets pour stimuler la recherche et l'innovation - 11,4 millions de dollars pour des projets mobilisateurs en électrification des transports







QUÉBEC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance un 2e appel pour des projets mobilisateurs en électrification des transports afin de stimuler la recherche et l'innovation dans cette industrie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les entreprises ont jusqu'au 9 mars 2018 pour soumettre leurs initiatives dans le cadre de cet appel de projets, auquel un montant maximal de 11,4 millions de dollars a été accordé. Conjuguées avec la participation du secteur privé, les dépenses associées à ces projets pourraient totaliser près de 23 millions de dollars.

Le financement de ces projets est sous la responsabilité du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et fait partie de l'une des mesures du Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 et du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, financés par le Fonds vert.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, et le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Par le concept des projets mobilisateurs, le gouvernement soutient financièrement des entreprises privées afin qu'elles regroupent leurs efforts pour mener à bien des projets de développement d'un produit ou d'un procédé novateur en mobilisant des universités, des centres publics de recherche ainsi que des PME.

« Le Québec souhaite se hisser parmi les chefs de file mondiaux en matière de transport et d'économie durables. Le gouvernement est donc fier de soutenir des projets qui sont portés par la vision et le leadership de l'industrie. En contribuant à accélérer l'innovation et son intégration dans des solutions qui conféreront un avantage compétitif aux entreprises québécoises, nous susciterons un maximum de retombées économiques et sociales pour le Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« La mission première du Fonds vert consiste à investir dans des initiatives permettant de réduire les émissions de GES, et rappelons-nous que le secteur des transports est responsable, à lui seul, de 41 % de ces émissions au Québec. Ce fonds permet aussi au gouvernement de réinvestir dans notre économie afin de favoriser la réduction de notre consommation d'hydrocarbures, de stimuler le développement et l'utilisation des technologies vertes et de favoriser l'exportation du savoir-faire québécois. En soutenant de tels projets mobilisateurs en électrification des transports, nous assurons la transition vers un monde plus sobre en carbone dans l'intérêt du bien-être de notre planète et des générations futures. »

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le Québec est l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde, une énergie propre, renouvelable et disponible en grande quantité, à un coût concurrentiel. Avec le Plan d'action en électrification des transports, le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif d'immatriculer 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec d'ici 2020. En soutenant l'innovation et le rayonnement des talents d'ici, ce plan d'action contribuera à améliorer notre environnement tout en augmentant notre prospérité. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Le Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 vise à favoriser les transports électriques, à assurer le développement de la filière industrielle liée à ce secteur économique et à créer un environnement favorable à la transition des véhicules à essence et diesel vers les véhicules électriques. Il propose à cette fin des mesures concrètes et pragmatiques basées sur la disponibilité et le caractère renouvelable de l'électricité produite au Québec ainsi que sur le savoir-faire industriel et le haut calibre de l'expertise québécoise de recherche en matière d'électrification des transports.

Le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques se décline en plus de 150 actions menées dans les secteurs clés de l'économie québécoise, dont celui des transports. Ce plan a notamment pour but de soutenir le transport collectif et actif, l'efficacité énergétique et l'innovation technologique dans tous les modes de transport.

Un premier appel de projets s'est conclu en octobre 2016 par l'appui à un projet de 17,2 millions de dollars visant le développement de quatre véhicules lourds 100 % électriques, lequel est mené par quatre partenaires : La compagnie électrique Lion, TM4, AddÉnergie Technologies et Solution Adetel. Ce projet mobilisateur, qui reçoit une aide de 8,6 millions de dollars par l'entremise du Fonds vert, est en cours et se terminera comme prévu en 2019.

