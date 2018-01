Yanfeng Automotive Interiors dévoile son étude de la «?Qualité de la vie?» et donne un aperçu du comportement des consommateurs à l'échelle mondiale







Le leader mondial de l ' intérieur automobile constate un changement de perception qui permet de mieux comprendre les futurs besoins de mobilité et d ' y apporter une réponse

Selon une étude de marché réalisée à l'échelle mondiale par Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), la qualité de la vie est de plus en plus valorisée par rapport à d'autres définitions plus conventionnelles du succès, et ce partout dans le monde. La qualité de la vie est une mégatendance mondiale suivie par l'équipe de recherche stratégique d'YFAI qui examine le besoin permanent de paix, d'interaction personnelle, d'expériences enrichissantes, d'objectifs et de bonne santé qui anime les êtres humains. En tant que leader en matière de conception et de développement d'intérieurs automobiles, YFAI étudie le temps passé par les personnes dans leur véhicule et dans quelle mesure le partage, la propriété et d'autres facteurs de qualité de la vie influent sur l'utilisation de ce temps.

La grande enquête sur les tendances répond à l'importance accrue accordée à l'intérieur automobile, les utilisateurs passant au quoditien plus de temps dans leur véhicule. Pour cette enquête, 2?000 participants ont été interrogés en ligne, en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, afin de comprendre la manière dont les consommateurs définissent la qualité de vie dans les différentes régions, en quoi cela influence leur prise de décision et comment cette connaissance peut contribuer à améliorer leurs futures expériences de mobilité. Les résultats de l'enquête révèlent que huit aspects de la qualité de la vie se classent au premier plan des facteurs clés d'influence. Trois d'entre eux, à savoir la sécurité, le bien-être physique et la qualité, sont pratiquement universels, dans toutes les régions. Bien que la qualité de la vie évolue avec l'âge, les émotions, les rapports et les relations conservent leur importance à travers toutes les tranches d'âge.

«?Après avoir identifié la qualité de la vie comme moteur du changement et de l'innovation, il était essentiel pour nous de mener une enquête autour de cette mégatendance mondiale pour pouvoir approfondir notre connaissance et notre compréhension des effets escomptés sur les préférences des consommateurs de nouvelles offres de mobilité?», déclare Renae Pippel, Director of Strategic Research chez Yanfeng Automotive Interiors.

Sur la définition de la qualité de la vie, l'enquête révèle que les pays ont plus de ressemblances que de différences, bien que de subtiles divergences persistent. L'Allemagne, par exemple, accorde une plus grande priorité aux expériences alors que les États-Unis et la Chine privilégient l'interaction avec les objets. Les États-Unis sont seuls à considérer l'objectif et la motivation comme éléments clés de la qualité de la vie. L'écologie a peu d'importance aux États-Unis, mais elle se classe au premier rang pour la Chine et l'Allemagne.

En ce qui concerne les choix de mobilité, les consommateurs perçoivent un bénéfice unique dans les véhicules particuliers par rapport aux autres options de transport, compte tenu de la manière dont chacune d'entre elles contribue à la qualité de la vie. Les solutions de transport personnelles sont évaluées en fonction de leur rapidité et de leur flexibilité pour voyager sur de longues distances, donc pour la commodité et la liberté qu'elles apportent - deux facteurs qui ont une influence sur la qualité de la vie. Les services de partage de véhicules sont appréciés, car ils permettent de contourner le stress dû à la conduite et sont les plus utilisés par les consommateurs chinois, suivis des Américains puis des Allemands. Sur tous les marchés, les consommateurs ont tendance à continuer d'utiliser les services de mobilité partagée après les avoir essayés une première fois. Seul un faible pourcentage des personnes interrogées indique n'avoir utilisé qu'une seule fois un service de covoiturage ou de partage de véhicule.

En se fondant sur les résultats de l'enquête et sur les connaissances acquises, l'équipe de recherche de Yanfeng Automotive Interiors conclut que l'un des principaux facteurs incitant à percevoir la qualité de la vie comme liée à la mobilité n'est pas nécessairement le service retenu, ni même le modèle de partage ou de propriété de la mobilité, mais plutôt la durée que les passagers passent dans leur véhicule. Ces expériences de partage de véhicule ou de covoiturage durant de 15 à 20 minutes, il se dégage de ces interactions plus courtes un certain nombre de priorités qui diffèrent grandement de celles que l'on trouve derrière la propriété et les rapports traditionnels véhicule/propriétaire s'étalant sur plusieurs années. Entre les deux, on trouve des voyages de moyenne distance pouvant durer quelques heures, avec leurs propres lots de priorités et d'influence sur la qualité de la vie.

Avec ce nouveau filtre de minutes, heures et années, il est devenu évident pour l'équipe d'YFAI que les produits de mobilité conventionnels (les voitures p. ex.) ne convenaient pas de manière idéale à ce nouveau rôle de navette expérimenté pour de courtes durées via des services de partage de véhicule et de covoiturage. L'aptitude à concevoir les bons véhicules et les bons intérieurs ne se base pas seulement sur la compréhension des fonctions et caractéristiques pratiques, mais aussi sur le fait de s'orienter sur la bonne expérience et de la réaliser pour la durée spécifique d'un voyage. Le fait de savoir qu'un véhicule a seulement 20 minutes pour tenir les promesses faites au passager par sa marque, son service ou son produit est une proposition qui diffère de la manière dont les véhicules étaient traditionnellement conçus, développés, présentés sur le marché et vendus. Yanfeng Automotive Interiors mettra ces précieuses connaissances à profit afin d'influencer les futures innovations en matière de produits et d'informer, dans le but d'améliorer les futures expériences à bord des véhicules, que ceux-ci soient partagés ou possédés et que l'interaction entre les passagers et le véhicule dure quelques minutes, plusieurs heures ou des années.



