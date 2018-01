Décès lors d'une intervention policière à Messines - Dates de l'enquête publique du coroner







QUÉBEC, le 17 jan. 2018 /CNW Telbec/ - L'enquête publique du coroner, Me Luc Malouin, coroner en chef adjoint, sur les causes et circonstances du décès de M. Brandon Maurice, 17 ans, survenu le 16 novembre 2015 lors d'une intervention policière à Messines aura lieu du 9 au 13 avril 2018 inclusivement à la salle 10 du palais de justice de Gatineau.

Les audiences se dérouleront à compter de 9 h 30 et il sera possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin. La liste des témoins qui seront entendus sera disponible plus tard dans la section Calendrier des enquêtes publiques de la page d'accueil du site Internet du Bureau du coroner.

Cette enquête permettra, entre autres par l'audition de témoins, de faire la lumière sur les circonstances entourant le décès de M. Maurice. S'il y a lieu, le coroner pourra également formuler des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine.

