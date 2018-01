Le ministre délégué aux Affaires maritimes en tournée dans les écoles afin de faire connaître les métiers maritimes







QUÉBEC, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D'Amour, amorcera, ce jeudi, à Laval, une tournée provinciale des écoles secondaires dans le but de faire découvrir aux jeunes de 13 à 17 ans les carrières et les formations qu'offre l'industrie maritime. Huit villes du Québec seront ainsi visitées, au cours des prochaines semaines, soit durant les mois de janvier, février et mars.

En plus d'être un moteur pour l'économie québécoise, les emplois dans le secteur maritime proposent des carrières stimulantes, avec des rémunérations alléchantes et des conditions de travail recherchées. Sensibilisé aux défis que représente la nécessité de former une main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine et aux besoins sans cesse grandissants en relève, le ministre D'Amour revêt ses habits d'ambassadeur et part sur la route pour faire la promotion des métiers maritimes - autant en mer que sur la terre - auprès de cette génération plus jeune.

Ces rencontres et ces échanges visent à inspirer et à orienter les élèves dans leur choix de carrière. Le ministre sera accompagné de représentantes et représentants de l'industrie, qui pourront répondre aux diverses questions des élèves et leur permettre de vivre une expérience haute en couleur à l'aide, entre autres, de simulateurs.



« Je suis particulièrement heureux d'entamer cette tournée qui me mènera dans plusieurs régions du Québec afin de faire découvrir l'univers des navires, de la logistique, de la recherche maritime et des ports de mer à un auditoire scolaire. C'est un secteur en pleine effervescence qui offre un excellent taux de placement, une variété d'emplois des plus enrichissants ainsi que la possibilité d'évoluer rapidement dans l'industrie. Je suis très emballé par l'idée de faire connaître les métiers maritimes les plus recherchés, auprès de jeunes qui s'apprêtent à faire leur choix de carrière. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

La promotion de la main-d'oeuvre du secteur maritime répond à l'un des objectifs du plan d'action de la Stratégie maritime 2015-2020, soit de faire connaître davantage les métiers maritimes et de former une main-d'oeuvre qualifiée.



Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie maritime, ou pour la consulter, visitez le www.strategiemaritime.gouv.qc.ca.

