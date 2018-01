Lancement du nouveau Programme des auxiliaires de la GRC







OTTAWA, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Depuis plus d'un demi-siècle, les auxiliaires de la GRC donnent de leur temps pour appuyer les initiatives de police communautaire et de prévention du crime au Canada. À la suite de longues consultations avec les auxiliaires, les partenaires municipaux, provinciaux et territoriaux et d'autres intéressés, la GRC a entrepris d'apporter les modifications suivantes au Programme.

Modèle

Le modèle comprend trois niveaux. Les provinces et territoires peuvent choisir une combinaison de ces niveaux ou un seul d'entre eux, selon leurs besoins et les circonstances.

Niveau 1 : Les auxiliaires de niveau 1 peuvent participer aux services de police communautaires, comme les programmes de surveillance, les initiatives de sensibilisation à la sécurité publique, les activités non répressives en soutien aux opérations, les activités communautaires de financement et la participation aux défilés et aux cérémonies publiques. Les auxiliaires de niveau 1 exerceront ces activités sous la supervision générale d'un employé de la GRC et n'auront pas le statut d'agent de la paix.

Les auxiliaires de niveau 1 peuvent participer aux services de police communautaires, comme les programmes de surveillance, les initiatives de sensibilisation à la sécurité publique, les activités non répressives en soutien aux opérations, les activités communautaires de financement et la participation aux défilés et aux cérémonies publiques. Les auxiliaires de niveau 1 exerceront ces activités sous la supervision générale d'un employé de la GRC et n'auront pas le statut d'agent de la paix. Niveau 2 : Les auxiliaires du niveau 2 exercent toutes les activités prévues au niveau 1 auxquelles s'ajoutent la présence dans la communauté (patrouilles à pied et à vélo), le contrôle d'accès et de la circulation et l'aide en cas de catastrophe. Les auxiliaires du niveau 2 n'exercent pas les fonctions de services généraux (patrouilles opérationnelles). Ils seront sous l'étroite supervision d'un policier de la GRC et auront le statut d'agent de la paix.

Les auxiliaires du niveau 2 exercent toutes les activités prévues au niveau 1 auxquelles s'ajoutent la présence dans la communauté (patrouilles à pied et à vélo), le contrôle d'accès et de la circulation et l'aide en cas de catastrophe. Les auxiliaires du niveau 2 n'exercent pas les fonctions de services généraux (patrouilles opérationnelles). Ils seront sous l'étroite supervision d'un policier de la GRC et auront le statut d'agent de la paix. Niveau 3 : Les auxiliaires du niveau 3 exercent les activités prévues aux niveaux 1 et 2 en plus d'intervenir à la suite d'appels et de participer aux patrouilles générales, aux contrôles routiers, à la sécurité des lieux de crime et à la recherche de personnes, à la demande d'un membre régulier. Les auxiliaires de niveau 3 seront sous la supervision directe d'un policier de la GRC et auront le statut d'agent de la paix.

Normes de formation

Des normes nationales sur la formation obligatoire ont été élaborées pour les trois niveaux du modèle.

Uniformes

Des modifications ont été apportées à l'uniforme des auxiliaires afin qu'ils soient plus facilement reconnaissables. Le mot « bénévole » a été ajouté aux vêtements et l'uniforme des auxiliaires des niveaux 2 et 3 comprend maintenant des articles de haute visibilité. Les nouveaux uniformes seront offerts dans les prochains mois.

« Le bien-être de nos bénévoles est notre priorité. Ces modifications permettront de normaliser et de renforcer ce programme important sans empêcher les auxiliaires de travailler dans leur communauté en toute sécurité. La GRC continuera de collaborer étroitement avec les divisions ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour administrer le nouveau programme. » -- sous-commissaire Kevin Brosseau, Services de police contractuels et autochtones de la GRC.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 11:00 et diffusé par :