Canopy Growth signe un protocole d'entente novateur de production et de recherche avec le gouvernement de l'État de Victoria, en Australie

SMITHS FALLS, ONTARIO et VICTORIA, Australie, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (« Canopy Growth » ou la « Société ») et le gouvernement de l'État de Victoria ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente important visant à approfondir les capacités techniques et de recherche dans le domaine de la production de cannabis médicinal.

Ce matin, l'honorable ministre de l'Agriculture, Jaala Pulford (MLC), a officiellement annoncé la collaboration de recherche entre Canopy Growth et Agriculture Victoria, le ministère de l'Agriculture du gouvernement de l'État de Victoria, en Australie. Les travaux de recherche se concentreront sur la génétique, le développement des souches, la culture et la transformation du cannabis à des fins thérapeutiques. Ce partenariat contribuera directement à la croissance de l'industrie émergente du cannabis médicinal en Australie et offrira aux patients un meilleur accès à ce marché, ce qui donnera à l'Australie et à Canopy Growth une position de chef de file dans la région géographique de l'Asie du Pacifique.

Dans le cadre de cette entente, du cannabis avec une génétique stable, provenant du secteur canadien de Canopy Growth, a été importé avec succès. Il est actuellement cultivé de croissance sans problème dans l'État de Victoria.

« Cette entente nous permet de combiner notre expertise dans le domaine du cannabis médicinal avec les capacités de recherche en sciences biologiques de pointe d'Agriculture Victoria, a affirmé Mark Zekulin, président de Canopy Growth. Grâce à cet important protocole d'entente, nous espérons accroître l'innovation et la perception institutionnelle du marché du cannabis médicinal australien, afin que notre sélection génétique mondialement reconnue soit disponible en Australie, à des fins commerciales et de recherche. »

Victoria est le premier État australien à avoir légalisé l'accès au cannabis médicinal pour les patients de la région. Ainsi, l'État pourra tirer parti des capacités avancées de recherche en sciences biologiques d'Agriculture Victoria pour travailler en collaboration avec Canopy Growth dans le but de développer des souches idéales pour un grand éventail d'usages thérapeutiques. Les capacités de recherche de l'État incluent le séquençage d'un génome, l'analyse exhaustive du métabolome et le chémotypage, ainsi que des technologies pour accélérer la reproduction de précision.

Canopy Growth a rapidement émergé du marché canadien pour devenir le chef de file mondial du secteur du cannabis. Depuis 2014, ses activités se déroulent en vertu des lois fédérales sur le cannabis médicinal, et elle sert plus du tiers du nombre estimé de patients consommant du cannabis médical au pays, soit plus de 69 000 personnes. La Société est maintenant active dans sept pays à l'échelle internationale et a aidé à promouvoir le dialogue sur le cannabis médicinal en collaborant avec des professionnels de la santé, dans le but de mieux connaître les faits prouvés au sujet du cannabis. Canopy Growth travaille en partenariat avec AusCann Group Holdings (« AusCann »), une importante entreprise australienne de cannabis en propriété partielle, basée en Australie-Occidentale, qui bénéficie d'un accès rapide à la base génétique de Canopy Growth afin de faire avancer ses recherches médicales.

« En collaborant avec des chefs de file mondiaux comme Canopy Growth pour la culture et la production du cannabis, l'État de Victoria renforcera son potentiel de développement industriel dans le secteur de la distribution de produits de cannabis fiables et de haute qualité servant à traiter une gamme de problèmes de santé chez des patients autorisés », a ajouté l'honorable Jaala Pulford, ministre de l'Agriculture du gouvernement de l'État de Victoria.

Une collaboration entre un chef de file mondial de la culture et de la production à valeur ajoutée de produits de cannabis médicinal comme Canopy Growth et une équipe de recherche en sciences biologiques d'Agriculture Victoria reconnue à l'échelle internationale a une incidence positive importante sur la croissance du marché australien du cannabis et démontre un leadership solide de la part du gouvernement de Victoria. Les produits qui seront créés dans le cadre de cette entente, ainsi que la sélection génétique récemment importée, feront en sorte que les patients du marché australien auront accès légalement à des produits de cannabis médicinal locaux de haute qualité dans un avenir rapproché.

Poussons vert l'avenir (à l'Australie et à notre croissance future).

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite sept installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant 665 000 pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses activités s'étendent à l'échelle de sept pays et de quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis et, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l'entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la bourse à notre expansion internationale, la fierté d'offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth Corporation, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production, l'effet d'une amélioration des infrastructures ou d'une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme de produits offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Canopy Growth Corporation décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

