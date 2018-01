Le Consumer Goods Forum inaugure un nouveau bureau en Chine, un pôle dédié à la promotion de la croissance durable des entreprises







PÉKIN et PARIS, January 17, 2018 /PRNewswire/ --

La plus importante association mondiale de l'industrie de consommation souhaite s'assurer que les entreprises chinoises aient leur mot à dire dans le développement de l'industrie mondiale, et souhaite contribuer à un alignement mondial sur la façon d'accroître la confiance des consommateurs et d'avoir un impact positif sur les gens et la planète

Le directeur général du CGF a été rejoint sur scène par des PDG et dirigeants d'Alibaba Group, Bubugao (Better Life), COFCO, Colgate-Palmolive, IGA et WuMart

Le Consumer Goods Forum (CGF) a ouvert un nouveau bureau en Chine afin de promouvoir son message « Better Lives through Better Business » (Des vies meilleures à travers des entreprises meilleures) et de fournir aux entreprises chinoises une voix sur la scène mondiale. Seule organisation à rassembler des détaillants et fabricants de biens de consommation à l'échelle mondiale, le CGF jouit d'une position unique pour aider les entreprises chinoises à s'engager et à collaborer avec leurs pairs sur la scène internationale et à s'assurer que les besoins des entreprises locales et des consommateurs soient pris en considération lorsque des actions mondiales sont développées, comme celles relatives à la réduction de moitié des déchets alimentaires, à l'atteinte d'une déforestation nulle et à la provision d'une plus grande transparence aux consommateurs.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )

Pour marquer l'ouverture de ce bureau, des PDG et délégués ont assisté hier à la première Journée de la Chine du CGF, avec des discours prononcés par Peter Freedman, directeur général du CGF, Daniel Zhang, PDG d'Alibaba Group, Ian Cook, PDG de Colgate-Palmolive, Wenzhong Zhang, président du conseil d'administration de WuMart Group, Tian Wang, président du conseil d'administration de Bubugao (Better Life), Jeroen De Groot, président de METRO China, et Mark Batenic, président du conseil d'administration d'IGA Inc.

Les orateurs ont parlé de l'importance de la transparence vis-à-vis du consommateur dans les chaînes d'approvisionnement, la nécessité de donner le pouvoir au consommateur à travers des modes de vie plus sains, ainsi que la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale en China.

Le développement durable constitue un thème socio-économique crucial pour la Chine et a de nouveau été souligné comme une priorité par le Président Xi dans son récent Rapport au 19e Congrès du Parti. Le Consumer Goods Forum a été fortement impliqué dans la transmission du message « Better Lives through Better Business » (Des vies meilleures à travers des entreprises meilleures) en Chine, et se réjouit d'accroître son activité dans le pays à travers son nouveau pôle.

Xiao An Ji, président du conseil d'administration de Beijing Hualian, est un partenaire de longue date du comité de direction du CGF, tandis que Daniel Zhang, PDG d'Alibaba Group, l'est depuis plus récemment.

Peter Freedman, directeur général du Consumer Goods Forum, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau bureau en Chine. Comptant parmi les superpuissances du monde, la Chine a l'influence nécessaire pour donner le ton de l'économie mondiale. C'est pour cela que nous sommes aussi enthousiastes à l'idée de promouvoir la durabilité et d'encourager nos membres à soutenir la vision "Better Lives through Better Business". Notre nouveau bureau nous permettra de nous appuyer sur le travail que nous avons accompli à ce jour en Chine en matière de sécurité alimentaire et d'étendre notre approche collaborative vers d'autres dimensions de changement positif. »

Ian Cook, PDG de Colgate Palmolive et co-président du Consumer Goods Forum, a commenté : « Créer une société en meilleure santé et plus respectueuse de l'environnement constitue un objectif commercial clé chez Colgate-Palmolive et la collaboration est essentielle si nous souhaitons atteindre nos objectifs : avec les détaillants, les fabricants, les gouvernements et les nombreuses autres parties prenantes. La Chine étant un marché clé pour nous, nous sommes heureux de soutenir le prolongement des activités du Consumer Goods Forum dans ce pays. »

Daniel Zhang, PDG d'Alibaba Group, a ajouté : « Alibaba Group est fier d'être membre du Consumer Goods Forum, qui rassemble les parties prenantes pour un dialogue et une collaboration constructifs. La Chine est à l'avant-garde de l'économie numérique mondiale, et jouera un rôle important dans l'intégration des technologies pour la résolution de problèmes tels que la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la protection de l'environnement. »

Patrick Yu, président de COFCO, a conclu : « Le CGF représente une voix cruciale dans le débat sur la durabilité, et nous sommes extrêmement ravis de voir ses nouvelles initiatives en Chine. Nous sommes impatients de discuter et de surmonter les défis clés de l'industrie à travers une plus grande collaboration et de voir ce nouveau bureau devenir une tribune majeure pour y parvenir. »

À propos du Consumer Goods Forum

Le Consumer Goods Forum (« CGF ») est un réseau industriel paritaire mondial incité par ses membres à encourager l'adoption de pratiques et de normes dans l'industrie des biens de consommation au niveau mondial.Il réunit les PDG et la direction de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres acteurs à travers 70 pays, et reflète la diversité de l'industrie en termes de localisation, taille, catégorie de produits et format. Les sociétés membres totalisent un chiffre d'affaires de 3 500 milliards d'euros et emploient directement près de 10 millions de personnes, avec plus de 90 millions d'emplois connexes estimés le long de la chaîne d'approvisionnement. Il est dirigé par un comité de direction composé de plus de 50 PDG issus de la fabrication et du commerce de détail. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.theconsumergoodsforum.com.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 10:02 et diffusé par :