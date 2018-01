Stéphane Rousseau prendra le contrôle des fins de soirée sur V!







MONTRÉAL, le 17 janv. 2017 /CNW Telbec/ - Stéphane Rousseau vous invite dès le 5 mars à passer vos fins de soirée avec lui et vos artistes préférés dans son nouveau talk-show, présenté du lundi au jeudi sur le coup de 22 h sur V.

« Les fins de soirée, c'est sur V que ça se passe et avec cette nouvelle offre rafraîchissante et électrisante, c'est plus vrai que jamais! », souligne Brigitte Vincent, vice-présidente contenu de Groupe V Média. « Dans la case du 22h où V a fait sa marque et propose une alternative aux bulletins d'informations, les gens veulent un rendez-vous divertissant, amusant et rassembleur. Stéphane Rousseau n'a pas froid aux yeux et le public l'adore : il est la personne toute indiquée pour remplir ce mandat et offrir aux téléspectateurs un nouvel incontournable pour terminer la journée. Le concept de cette nouvelle émission est entièrement construit autour de lui et de ses innombrables talents : ça promet! »

« Après une année sabbatique, j'ai extrêmement hâte de retrouver le public et quoi de mieux que de le faire en force chaque soir à la barre d'un talk-show! Je suis excité de débuter ce nouveau défi colossal et cette nouvelle collaboration avec V », se réjouit le nouvel animateur vedette, Stéphane Rousseau. « On vous réserve plusieurs surprises : des invités connus que le public aime, qui gagnent à être connus ou que vous ne reverrez plus jamais (!), des conversations fascinantes, des sketchs drôles, de la musique, des chansons inédites, des collaborateurs, et encore! Avec toute l'équipe, on a très hâte de vous présenter ce sur quoi on travaille. Chose certaine : on vous promet beaucoup de fun! »

La nouvelle production de Groupe Fair-Play mettant en vedette Stéphane Rousseau sera enregistrée devant public et diffusée du lundi au jeudi à 22 h dès le 5 mars sur V. Restez à l'affût afin d'en apprendre davantage sur cette grande nouveauté!

Pour voir la vidéo de l'annonce de ce nouveau rendez-vous tant attendu, cliquez ici.

À propos de Groupe V Média

Groupe V Média est une entreprise québécoise qui oeuvre dans le domaine du divertissement. Elle est propriétaire de V, un réseau de télévision de langue française ainsi que de MusiquePlus et de MAX, deux chaînes spécialisées. L'entreprise possède également des propriétés numériques, notamment la plateforme de contenus Noovo.ca, la boutique en ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley.

SOURCE V

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 10:12 et diffusé par :