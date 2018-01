Salaire minimum - Maintenir le cap et réduire l'impact sur les entreprises







MONTRÉAL, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère que la hausse de 6,7% du salaire minimum, qui passera à 12$, représente une augmentation significative, supérieure à l'inflation, qui aura des impacts sur la compétitivité des entreprises. Elle estime cependant que le gouvernement du Québec maintient le cap et qu'il respecte ainsi son engagement en proposant une augmentation graduelle et visant un salaire minimum équivalent à 50 % du salaire moyen québécois d'ici 2020, tel que le recommandait la FCCQ de même qu'un nombre important d'économistes.

« Le processus de fixation du salaire minimum doit suivre un raisonnement économique afin d'assurer que les effets d'une hausse soient globalement positifs. On doit prendre en compte le contexte québécois et non chercher des comparaisons avec d'autres juridictions aux réalités différentes », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ rappelle que la Banque du Canada a récemment estimé que le Canada perdrait approximativement 60 000 emplois en raison des hausses importantes du salaire minimum, principalement en Ontario qui vise à adopter le salaire minimum à 15 $ dès l'an prochain. Ces pertes d'emplois toucheraient particulièrement les plus jeunes et les personnes issues de milieux défavorisés.

Pour la FCCQ, la décision du gouvernement, constitue une charge supplémentaire pour les entreprises québécoises alors qu'une augmentation des cotisations patronales au Régime de rentes du Québec a été annoncée récemment.

Selon Stéphane Forget, « dans un contexte où les taxes sur la masse salariale imposées aux entreprises québécoises sont encore de loin supérieures à la moyenne canadienne, la FCCQ s'attend à ce que des mesures de compensation fiscale viennent réduire cet écart compétitif lors du prochain budget québécois ».

