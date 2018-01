/R E P R I S E -- Avis aux médias - 4e colloque Agir contre l'homophobie et la transphobie - Lancement d'un guide pour les établissements d'enseignement/







MONTRÉAL, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation procédera au lancement d'un guide à l'intention des établissements d'enseignement intitulé Mesures d'ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires.

Le coordonnateur de la Table, Jacques Pétrin, accompagné de plusieurs partenaires, tiendra une conférence de presse pour le lancement officiel le jeudi 18 janvier à 9 h, au cégep du Vieux Montréal.

L'événement aura lieu dans le cadre du 4e colloque Agir contre l'homophobie et la transphobie qui se tiendra les 18 et 19 janvier. Cet événement, organisé par la Table, réunira plus de 200 personnes provenant de toutes les régions du Québec sous le thème Agir contre l'homophobie et la transphobie - Solidaires dans la diversité sexuelle et de genre.

Par plusieurs conférences et ateliers, le colloque vise à sensibiliser et à informer les acteurs des réseaux de l'éducation à cette problématique afin qu'ils posent des actions concrètes dans leurs établissements.

Profil de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation

La Table nationale est composée d'une très grande diversité d'acteurs intervenant dans les milieux de l'éducation, provenant notamment du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, d'organisations syndicales, patronales, d'associations de directions et de cadres, de comités de parents et d'associations étudiantes. La liste des organismes membres de la Table est disponible en annexe.

Annexe

Les organismes membres de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation

Ministères

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) (une personne représentant le réseau primaire et secondaire et une personne représentant l'enseignement supérieur)

Ministère de la Justice (une personne représentant le Bureau de lutte contre l'homophobie)

Organisations patronales ou de services

Association des collèges privés du Québec (ACPQ)

Association des commissions scolaires anglophones du Québec / Quebec English School Boards Association (ACSAQ/QESBA)

Fédération des cégeps, représentation de la Commission des affaires étudiantes

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP)

Personnel de direction ou d'encadrement

Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS)

Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)

Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

Organisations syndicales

Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec / Quebec Provincial Association of Teachers (APEQ/QPAT)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations en éducation :

Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)



Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)



Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)



Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)



Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)



Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)



Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et ses fédérations en éducation :

Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) - secteur des cégeps publics, secteur établissements privés



Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN) - secteur soutien scolaire et secteur soutien cégep

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats en éducation :

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)



Syndicat des employées et employés de professionnels-les et de bureau (SEPB)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), secteur collégial

Association de parents

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

Associations d'étudiantes et d'étudiants

Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)

Association pour une voix étudiante au Québec (AVEQ)

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Union étudiante du Québec (UEQ)

Sports

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Autres organismes

Chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQÀM

Table provinciale de concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire (TPCVJMS)

SOURCE Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation

