Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera un nouveau financement pour de meilleurs outils et de meilleurs résultats scientifiques







SHERBROOKE, QC, le 17 janv. 2018 /CNW/ - La ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, annoncera, au nom de la ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, des fonds pour du nouveau matériel de recherche et un financement consenti à des chercheurs en sciences sociales et humaines à l'Université de Sherbrooke. Ces investissements rehausseront la réputation du Canada à titre de chef de file mondial en sciences.

Date : Le jeudi 18 janvier 2018



Heure : 10 h



Lieu : Foyer du Balcon Orford

Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université

Sherbrooke (Québec)

Suivez la ministre Duncan sur les médias sociaux.

Twitter : @MindesSciences

Instagram : mindessciences

Suivez la FCI sur Twitter : @InnovationCA

Suivez le CRSH sur Twitter : @CRSH_SSHRC

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :