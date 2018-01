Le milieu des affaires se mobilise pour l'équité en entreprise







Le 21 février : une conférence innovante afin de trouver

des solutions porteuses pour les femmes du Québec

MONTRÉAL, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 400 participants issus des plus grandes entreprises du Québec, conférenciers et hauts dirigeants se réuniront à Montréal le 21 février prochain pour la conférence L'ACT, afin de répondre à cette question urgente : comment transformer les organisations pour permettre le plein essor des femmes ?

Plusieurs leaders étaient présents ce matin à Montréal pour donner le coup d'envoi au Projet invisible, un important laboratoire de réflexion qui culminera à l'occasion de cette conférence, ouverte à tous. Au nombre des personnes présentes, Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir, Pierre Laporte, président de Deloitte Québec, Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, Louise Richer, directrice générale de l'École nationale de l'humour et Alexandre Taillefer, associé principal de XPND capital.

Le Projet invisible : rendre visible l'invisible

Le Projet invisible est un défi lancé à une dizaine de PDG québécois dans le cadre des conférences L'ACT. Au cours des quatre prochaines semaines, ils participeront à une expérience inédite qui vise à découvrir les préjugés inconscients, des réflexes mentaux qui faussent le jugement et contribuent à perpétuer l'iniquité au sein des organisations.

Des organisations et des institutions mobilisées

Dans un contexte où la moitié des femmes estiment que leur sexe a contribué à la perte d'une augmentation salariale ou d'une promotion, cette opération de mobilisation vise à sensibiliser la communauté d'affaires à la présence des nombreux obstacles qui entravent la carrière des femmes professionnelles.

Au nombre des organisations et institutions qui participent à cette expérience inédite, on trouve Deloitte, Énergir, la Banque Nationale, l'École nationale de l'humour, RBC, TACT Intelligence-conseil, Téo Taxi, PwC et Vidéotron. Parmi les conférenciers confirmés : Isabelle Hudon (ambassadrice du Canada en France), Sophie Brière (Université Laval), Valérie Pisano (Cirque du Soleil) et Alexandre Taillefer (XPND Capital).

« L'enjeu de l'égalité entre les hommes et les femmes est une question de justice, d'affaires et de société. À partir du moment où nous nous sentirons tous responsables, nous nous mettrons en action », commente Sophie Brochu. « Il n'y a pas de place pour l'échec. Parce que dans dix ans, le réservoir de talents sera composé en majorité de femmes, de minorités visibles et d'immigrants. Il faut travailler avec ce talent », estime de son côté Pierre Laporte.

Le Projet invisible est une expérience originale destinée à envoyer un message clair aux PDG québécois : les entreprises doivent revoir leurs façons de faire pour favoriser l'essor des femmes. Il pourrait également se révéler comme un nouveau modèle pour accélérer la prise de conscience et les actions concrètes en entreprise.

Faits saillants de la conférence du 21 février 2018

La conférence L'ACT : « L'équité hommes-femmes en entreprise » aura lieu le mercredi 21 février 2018 de 7 h 30 à 16 h 15, au Salon Richmond, situé au 550, rue Richmond, dans la Petite-Bourgogne, à Montréal. Les billets réguliers sont offerts au coût de 699 $ jusqu'au 26 janvier, puis de 749 $. Plusieurs forfaits sont offerts. L'inscription comprend les activités et les conférences, des ateliers, le petit-déjeuner, le dîner et les collations. Détails et formulaires accessibles à : https://lactualite.com/conferences.

Les hommes ont au moins 50 % plus de chances d'obtenir une promotion

Une enquête du cabinet-conseil McKinsey, menée en juin 2017 auprès de 69 sociétés canadiennes regroupant 479 000 employés, révèle que les hommes ont 50 % plus de chances que les femmes d'être promus du premier échelon à chef de service, et trois fois plus de chances de passer de directeur à vice-président. Or, les femmes sont souvent tout aussi nombreuses à convoiter une promotion. (Source : Le pouvoir de la parité : Promouvoir l'égalité hommes-femmes au Canada, McKinsey Global Institute, juin 2017)

Iniquités, en quelques chiffres

53 % des diplômés universitaires sont des femmes, mais elles ne représentent que 25 % des vice-présidents et 15 % des PDG.

(Source : https://www.mckinsey.com/global-themes/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada/fr-ca)

(Source : https://www.mckinsey.com/global-themes/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada/fr-ca) Les cadres masculins ont trois fois plus de chances d'accéder à la vice-présidence d'une entreprise.

(Source : https://www.mckinsey.com/global-themes/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada/fr-ca)

(Source : https://www.mckinsey.com/global-themes/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada/fr-ca) 45 % des femmes estiment que leur sexe a contribué à leur faire perdre une augmentation de salaire, une promotion ou une occasion d'avancement. Seulement 11 % des hommes ont ce sentiment.

(Source : https://www.mckinsey.com/global-themes/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada/fr-ca)

(Source : https://www.mckinsey.com/global-themes/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-canada/fr-ca) Les femmes gagnent 89 % du salaire des hommes.

(Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020714/remuneration-femmes-hommes-amelioration-dix-ans-annuaire-institut-statistique-quebec-equite-salariale)

(Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020714/remuneration-femmes-hommes-amelioration-dix-ans-annuaire-institut-statistique-quebec-equite-salariale) 2234 : l'année où l'équité entre les hommes et les femmes sera atteinte.

(Source : Forum économique mondial)

À propos des conférences L'ACT

La série de Conférences L'ACT est une initiative du magazine L'actualité et est conçue en collaboration avec l'atelier de création de contenu O'Dandy, entre autres à l'origine de L'effet A, et avec la participation de Skillable, société spécialisée dans le soutien aux initiatives de croissance en organisation.

Accréditation pour les médias - Invitation à la conférence

Le nombre de places étant limité, les représentants des médias qui souhaitent, en tout ou en partie, assister le mercredi 21 février 2018 à la conférence L'ACT : « L'équité hommes-femmes en entreprise » sont invités à communiquer le plus tôt possible avec l'équipe de VROY.

SOURCE L'actualité

Communiqué envoyé le 17 janvier 2018 à 09:47 et diffusé par :