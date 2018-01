NOUS ACCEPTONS MAINTENANT LES CANDIDATURES : Prix CJF-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information







TORONTO, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Visant à rendre hommage aux efforts journalistiques pour encourager les Canadiens à mieux comprendre et évaluer la qualité de l'information qu'ils consomment, le nouveau Prix pour la promotion de la culture de l'information accepte maintenant les candidatures. La date limite est le 16 février 2018.

Cette initiative conjointe de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et du Facebook Journalism Project a été créée pour promouvoir la « littératie médiatique » chez les Canadiens. Associé à une somme de 10 000 $, le prix reconnaît aussi les pratiques exemplaires qui sont la pierre d'angle des comptes-rendus factuels dans le journalisme, et qui contribuent largement à la démocratie canadienne.

« Un écosystème sain en matière de nouvelles est essentiel à la démocratie canadienne; il en va de même pour un échange authentique d'idées et d'information. Facebook s'engage à fond dans ces deux aspects, » déclarait Kevin Chan, directeur des politiques publiques de Facebook Canada. « Ce prix, visant à promouvoir les efforts des journalistes en vue d'augmenter la consommation critique de nouvelles, est une composante importante de la réalisation de cet engagement. »

Les types de projets suivants seront admissibles dans le cadre du prix :

Travail et projets journalistiques qui explorent les relations entre le journalisme sous toutes ses formes et l'engagement démocratique, et mettant l'accent sur des modèles axés vers l'avenir de l'information;

Projets qui mettent à l'essai des pratiques ou des processus nouveaux ou innovants sachant informer les auditoires sur le temps, les efforts et les coûts engagés dans le maintien des normes de qualité et des comptes-rendus factuels en journalisme professionnel en cette ère numérique;

Initiatives novatrices par des organismes de nouvelles et autres organismes connexes qui aident à créer des auditoires informés en leur fournissant les outils leur permettant de mettre au jour la désinformation.

Cliquez ici pour lire tous les détails du prix.

Le prix sera remis lors de la remise des prix annuels de la FJC le 14 juin à l'hôtel Fairmont Royal York. Les tarifs anticipés pour les billets et les tables sont disponibles jusqu'au 31 janvier.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Établie en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien encourage l'excellence du journalisme en célébrant les réalisations exceptionnelles en journalisme. Nos événements exclusifs comprennent un programme de prix annuel dont le point culminant est un gala incontournable pour les participants du secteur, où les plus grandes vedettes de l'actualité canadienne rencontrent les plus grands journalistes canadiens. Par l'entremise de J-Talks, notre série de conférences populaires, nous facilitons le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et les défis constants pour les médias à l'ère numérique. La fondation appuie et encourage les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

À propos du Facebook Journalism Project

Le Facebook Journalism Project a pour but de tisser des liens plus solides entre Facebook et l'industrie de l'information en collaboration avec les organismes de nouvelles pour créer des produits, apprendre des journalistes sur la façon dont Facebook peut devenir un meilleur partenaire, et travailler avec les éditeurs et les éducateurs afin que Facebook puisse donner à ses lecteurs les connaissances dont ils ont besoin pour devenir des citoyens bien informés en cette ère numérique. En créant des produits d'information collaboratifs de même que des outils et de la formation pour les journalistes, Facebook se donne comme mission d'amener le journalisme dans l'ère numérique.

