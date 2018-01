Nous acceptons maintenant les candidatures : Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC







TORONTO, le 17 janv. 2018 /CNW/ - Les organismes de presse dont les reportages ont suscité des changements profonds et positifs sont encouragés à présenter leur candidature pour le Prix d'excellence en journalisme Jackman de la Fondation canadienne pour le journalisme (FCJ). Deux lauréats sont sélectionnés chaque année, l'un pour les grandes organisations médiatiques et l'autre pour les petites. La date limite de dépôt des candidatures pour cette année est le 16 février 2018.

« Certains reportages réussissent à nous toucher, à nous aider à comprendre une réalité complexe, à nous donner le goût d'agir pour rendre notre monde un peu plus vivable. Et ce, malgré les défis immenses auxquels sont confrontés les médias. Le prix d'excellence CJF Jackman permet de souligner ce travail exceptionnel des journalistes et de les inspirer à se dépasser. » déclare Colette Brin, membre du jury, professeure titulaire au Département d'information et de communication, et directrice du Centre d'études sur les médias, Université Laval.

Depuis 1996, la FJC rend hommage aux organismes de presse qui défendent des idéaux d'excellence journalistique - l'exactitude, l'indépendance, la responsabilité, le courage et l'originalité. Depuis 2007, deux lauréats sont sélectionnés, l'un pour les grandes organisations médiatiques et l'autre pour les petites. Les organismes de presse de tout le pays sont invités à examiner les détails et les critères du concours avant de présenter une demande en utilisant le formulaire en ligne.

Les lauréats de l'an dernier étaient la Presse canadienne (grandes organisations médiatiques) pour sa série « Open Secret » sur les traumatismes sexuels chez des enfants dans les communautés autochtones et le London Free Press (petites organisations médiatiques) pour sa série « Indiscernible » qui exposait les graves problèmes des systèmes de justice et de santé mentale de l'Ontario.

Une liste de présélection sera dévoilée en avril, et les noms des lauréats seront dévoilés lors de la remise des prix de la FJC au Fairmont Royal York, à Toronto, le 14 juin 2018. Les tarifs anticipés pour les billets et les tables sont disponibles jusqu'au 31 janvier 2018.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Établie en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien encourage l'excellence du journalisme en célébrant les réalisations exceptionnelles en journalisme. Nos événements exclusifs comprennent un programme de prix annuel dont le point culminant est un gala incontournable pour les participants du secteur, où les plus grandes vedettes de l'actualité canadienne rencontrent les plus grands journalistes canadiens. Par l'entremise de J-Talks, notre série de conférences populaires, nous facilitons le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et les défis constants pour les médias à l'ère numérique. La fondation appuie et encourage les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

