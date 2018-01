Thomson Reuters nomme les 100 plus grandes entreprises technologiques au monde







Les leaders de la technologie surpassent les indices du Nasdaq, de S&P 500 et de MSCI World en termes de valeur boursière annuelle

TORONTO, 17 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters a dévoilé aujourd'hui les noms des 100 plus grandes entreprises technologiques au monde dans sa liste inaugurale des 100 plus grands leaders mondiaux de la technologie, un programme qui identifie les organisations et entreprises à l'exploitation la plus solide et au succès financier le plus grand.

La première évaluation holistique du secteur, menée auprès des grandes entreprises technologiques d'aujourd'hui, utilise un algorithme de 28 points de données pour identifier en toute objectivité, dans l'environnement commercial complexe actuel, les organisations et entreprises ayant l'audace nécessaire pour affronter l'avenir. La méthodologie mesure les performances à l'aune de huit piliers : l'aspect financier, la gestion et la confiance des investisseurs, le risque et la résilience, la conformité juridique, l'innovation, les personnes et la responsabilité sociétale, l'impact environnemental et la réputation. Son approche en instance de brevet a été développée par Thomson Reuters Labs.

« Les entreprises technologiques agissent à une vitesse vertigineuse face aux défis liés à la concurrence, aux réglementations, aux questions juridiques et financières, à la chaîne logistique et à une multitude d'autres défis commerciaux. Leur succès financier fait souvent de l'ombre à l'intégrité de leur exploitation, ce qui rend difficile l'identification des organisations qui feront preuve d'une vraie longévité à l'avenir », a déclaré Alex Paladino, directeur général international du groupe des pratiques technologiques de Thomson Reuters. « En cernant les 100 meilleurs leaders mondiaux en technologie, nous avons pu identifier les points de données uniques qui incarnent le leadership technologique au 21e siècle. Nous félicitons chaleureusement les entreprises qui figurent sur la liste. »

Les principales entreprises technologiques au monde :

Éclipsent un univers composé de plus de 5 000 autres entreprises de technologie, comprenant le secteur de la technologie, dans les classifications commerciales de Thomson Reuters

Obtiennent de meilleurs résultats que les indices Nasdaq, S&P 500 et MSCI World en termes de variation annuelle du cours des actions, et les dépassent de respectivement 3,91 %, 4,04 % et 7,1 %

Obtiennent de meilleurs résultats que les indices mondiaux à l'aune d'autres facteurs, notamment l'investissement en R & D en glissement annuel, la variation du pourcentage des employés et la variation du pourcentage du chiffre d'affaires

Ont, pour quarante-cinq pour cent d'entre elles, leur siège social aux États-Unis. Juste derrière on trouve le Japon et Taïwan comme régions les plus prolifiques, chacun de ces deux pays ayant 13 des 100 meilleures entreprises technologiques.

Comportent des figures de proue telles qu'Alphabet, Amazon, Apple et Microsoft, ainsi que des acteurs plus récents du panorama technologique comme HPE, Nvidia, Symantec et VMware

Les 10 premiers des 100 leaders technologiques mondiaux sont :

ENTREPRISE PAYS Microsoft États-Unis Intel États-Unis Cisco États-Unis IBM États-Unis Alphabet États-Unis Apple États-Unis Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan SAP Allemagne Texas Instruments États-Unis Accenture Irlande

« Les 100 plus grands leaders technologiques au monde sont les entreprises qui s'apprêtent à être les fers de lance de l'avenir de la technologie. Nous les en félicitons », a déclaré Brian Scanlon, directeur de la stratégie de Thomson Reuters.

Pour consulter la liste complète des 100 plus grands leaders de la technologie au monde selon le classement de Thomson Reuters 2018 et pour en savoir plus sur la méthodologie du programme, vous pouvez télécharger le rapport complet et visiter http://tr.com/top100tech. Rejoignez la discussion sur Twitter #TRtech100.

